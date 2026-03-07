Het zijn drukke dagen voor topschaatser Jordan Stolz. De Amerikaan (21) werd tweede bij de WK sprint in Thialf en doet direct daarna ook mee aan de WK allround. Zal hij nog wel tijd hebben voor de smartphone die hij voor het eerst in zijn leven heeft?

Stolz groeide op in de buitenlucht. Hij komt uit Kewaskum in de staat Wisconsin, waar hij schaatsen leerde nadat zijn vader een stukje land bij hun achtertuin onder water liet lopen. Ook is zijn gezin dol op vissen, jagen en doet zijn zus aan het opzetten van dieren (taxidermie).

Smartphone

Kortom: Stolz was en is niet het soort persoon dat uren voor een scherm hangt. Tot voor kort had hij zelfs geen smartphone. Dat deed oud-schaatser Martin Hersman, die bij de NOS verslag deed, tijdens de WK sprint uit de doeken. Stolz flitste voorbij toen hij op de fiets in Thialf ergens aan het uitfietsen was na zijn eerste 500 meter.

"Vroeger zag je hem nooit met een telefoon, want hij heeft pas sinds dit jaar een smartphone", onthulde Hersman. "Ik vond het altijd bijzonder. Nu zit hij wel op dat ding te draaien en te swipen."

Privéberichten

Inmiddels heeft Stolz dus de smaak te pakken van het eindeloos scrollen. Ook opent hij regelmatig zijn inbox op social media.

Tegen het Amerikaanse Us Weekly zegt hij: "Ja, ik heb een hoop privéberichten gekregen. Er zitten zeker interessante bij." Lachend voegt hij toe: "Het zijn leuke commentaren. Je weet wel, erg supportende commentaren. Het is cool, ik vind het helemaal geweldig."

Dijbenen

De tv-zender NBC vergeleek tijdens de Olympische Winterspelen, waar Stolz kampioen werd op de 500 meter en 1000 meter, de dijbenen van de topschaatser met die van Saquon Barkley. Die speelt bij American footballteam Philadelphia Eagles. Vanwege zijn enorme dijbenen (quads) is zijn bijnaam SaQUADS.

We may need to have a Quad Off between Olympic speed skater Jordan Stolz and the NFL’s Saquon Barkley 😅 pic.twitter.com/88xN5h0uC4 — DraftKings Sportsbook (@DKSportsbook) February 15, 2026

Stolz vindt het prima om met hem te worden vergeleken. "Ja, dat is wel een goede vergelijking", zegt hij. "Ik weet niet wie grotere dijbenen heeft. We zouden ze naast elkaar moeten leggen."