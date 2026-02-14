Voor Jenning de Boo wacht zaterdag het ultieme duel op de Olympische Winterspelen. Op de 500 meter krijgt hij de kans om revanche te nemen op Jordan Stolz in een rechtstreekse krachtmeting. De Boo weet dat hij sneller kan dan hij op de 1000 meter deed, maar ook de Amerikaan kan nog beter.

Tijdens de 1000 meter kregen de schaatsfans van over de hele wereld het eerste rechtstreekse duel te zien tussen de twee titanen. De Boo en Stolz namen het tegen elkaar op en dat eerste duel werd gewonnen door de Amerikaan. Hij schaatste in een olympisch record naar het goud op de 1000 meter. Een halve seconde later kwam ook De Boo over de finish, die het zilver pakte.

Op de 500 meter zijn beide schaatsers weer aan elkaar gekoppeld. In de twee na laatste rit nemen De Boo en Stolz het weer tegen elkaar op. De andere Nederlandse schaatsers op de 500 meter zijn de geplaagde Joep Wennemars, die in rit zes zal rijden tegen Piotr Michalski. En ook Sebas Diniz. Hij rijdt in de een na laatste rit tegen Damian Zurek. De schaatser uit Polen die Stolz in een officiële wedstrijd wist te verslaan en daarmee de belangrijkste uitdager van De Boo en de Amerikaan.

'Ik kan nog sneller'

Terugkijkend naar zijn race op de 500 meter, waar hij het aflegde tegen Stolz, heeft De Boo voor zichzelf en de fans een geruststellende mededeling. "Ik weet dat ik nog sneller kan openen. Daarom kijk ik ook uit naar de dag van morgen", vertelt de 22-jarige topschaatser van Team Reggeborgh tegenover De Telegraaf. Voor de Groninger ligt er een duidelijke missie klaar. Zijn opening moet snel zijn en in zijn ronde moet hij profiteren. Alleen op zijn allerbest zal De Boo Stolz van het goud af kunnen houden.

Toch beseft De Boo ook dat hij niet de enige is die nog sneller kan dan op de 1000 meter. Ook Stolz kan nog sneller zijn, maar de Nederlander stipt ook aan dat de Amerikaan veel druk heeft van buitenaf. "Ik denk alleen niet dat Jordan Stolz snel schrikt", moet De Boo ook toegeven. Om 17:00 uur gaan zaterdag de eerste schaatsers van start voor de 500 meter in Milaan.