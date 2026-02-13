De 1000 meter werd woensdag een waar spektakelstuk op de Olympische Spelen in Milaan. Jordan Stolz was met afstand de snelste man, maar Jenning de Boo maakte indruk met een knappe zilveren medaille. Het vertrouwen richting de 500 meter is dan ook groot: de regerend wereldkampioen op die afstand gelooft dat er nóg meer in zit.

De Boo had op de kilometer één belangrijke opdracht: na de eerste 600 meter voor Stolz liggen. Dat deed hij, maar in de slotronde moest hij toch zijn meerdere erkennen in de Amerikaan. "Ik weet dat ik nog sneller had kunnen openen op de 1000 meter en kijk met veel zin uit naar morgen", blikte hij vooruit op zijn favoriete nummer.

Jenning de Boo put vertrouwen

De Boo stapte woensdag dan ook met een goed van het ijs. Met eremetaal op zak kan hij zich nu richten op de afstand waar het voor hem echt moet gebeuren. "Op de 1000 meter schatte ik mijn kansen minder groot in dan op de 500 meter. Ik put ook vertrouwen uit de race in Salt Lake City dit seizoen, waar ik hem versloeg. Ik hoop dat hier weer te doen."

De Boo heeft zaterdag één race waarin het moet gebeuren. In Thialf werd hij dit seizoen twee keer in de eerste rit verslagen door landgenoot Sebas Diniz, maar was hij wel sneller in de tweede race. "Ik weet dat ik het ook in één keer kan. In Hamar heb ik het ook in één keer gedaan", wijst De Boo op de WK afstanden van 2025 waar hij Stolz klopte.

Kwijtgeraakte schaatsen

De 22-jarige Groninger had genoten van de huldiging die hij woensdagavond onderging in het TeamNL Huis. "Ik heb het heel erg kunnen vieren. In het TeamNL Huis word je wel geleefd en ik was gesloopt toen ik thuiskwam. Rond half één 's nachts zat ik aan een yoghurtje in het olympisch dorp en om 01.00 uur lag ik in bed, maar ik kon nog niet slapen door de adrenaline. Ik denk dat iedereen dat heeft gehad."

De Boo kon ook lachen om het verhaal over zijn kwijtgeraakte schaatsen. In de middag voor zijn 1000 meter had hij zijn schaatsen in de atletenbus laten liggen. "Ik denk dat ik hier anders had gestaan als ik niet goed had gereden, maar het is goed afgelopen. Nu heb ik de schaatsen bij me. Ze zitten in de tas, ik kan ze niet laten liggen."

Jenning de Boo maakt indruk op kamp van Jordan Stolz

Met hopelijk zijn schaatsen bij zich gaat De Boo zaterdag dus op voor een cruciale dag. Dat hij op de 1000 meter zo dicht bij Stolz zat, geeft vertrouwen én dat zag ook de Amerikaanse staf. Stolz zijn coach Bob Corby was onder de indruk van de Nederlander. "Jenning was echt heel erg goed. Toen hij na 600 meter nog voor lag op Jordan dacht ik wel even: wow, ok." Volgens Corby was het strijdplan duidelijk: Stolz moest in de slotronde toeslaan. "Ik wist dat de laatste ronde fenomenaal zou worden. Jordan is een koning in het finishen van een race."

En zo gebeurde het ook. Stolz snelde in de buitenbocht voorbij De Boo en pakte zijn eerste olympische titel, met een olympisch record van 1.06,28. De Amerikaan kan deze Spelen nog maximaal vier keer goud winnen en jaagt daarmee op een historische reeks, al blijft het legendarische vijfvoud van Eric Heiden uit 1980 buiten bereik. Voor De Boo is het verhaal echter nog lang niet klaar. Zijn sterke optreden én de lof van de concurrentie onderstrepen dat de strijd op de 500 meter nog allesbehalve beslist is.