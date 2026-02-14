Zaterdag komt er weer een clash tussen topschaatsers Jenning de Boo en Jordan Stolz. De Amerikaan won de olympische 1000 meter. Slaat De Boo ditmaal toe op de 500 meter? Schaatsicoon Marianne Timmer heeft goede hoop dat de Groningse sprinter de rollen omdraait.

Jenning de Boo komt zaterdag op de Olympische Spelen in Milaan in de dertiende rit van de 500 meter in actie tegen zijn Amerikaanse rivaal Jordan Stolz. Een rit later treft Sebas Diniz de Poolse Europese kampioen Damian Zurek.

De Boo trof Stolz eerder op de Spelen ook al op de 1000 meter. Joep Wennemars komt als eerste Nederlander in actie. Hij rijdt in de zesde rit tegen de Pool Piotr Michalski. De 500 meter in het Milano Speed Skating Stadium begint om 17.00 uur.

Mooie dag

"Het wordt weer een hele mooie dag", zo verheugt drievoudig olympisch kampioene Timmer zich op de 500 meter voor mannen.

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud zegt ze: "Wat opvalt is dat alle Nederlanders starten in de buitenbocht. Ik het het gevoel dat dat wel een voordeel is op de kruising. Maar de laatste binnenbocht, daar is het heel belangrijk hoe je die in gaat. Als je die perfect rijdt terwijl je de ander ziet op de kruising en in het zog meegaat.. Dan denk ik wel dat ze gunstig geloot hebben."

Sebas Diniz

Timmer verwacht dat de winnaar van Stolz versus De Boo gelijk ook de winnaar van de hele afstand zal zijn. "Puntje van de stoel? Ik ga staan!"

Toch zou ook Sebas Diniz een grote rol kunnen gaan spelen. "Als Diniz de perfecte race rijdt, dan is hij zo explosief", zegt Timmer. "Het zou heel gaaf zijn als Diniz verrast, als alle puzzelstukjes samenvallen. Hij is een echte 500 meter-specialist, net als Jan Smeekens vroeger. Hij kan boven zichzelf uitstijgen, omdat hij net wat meer explosie kan geven. Alles moet dan wel vallen. Dit is hoog coõrdinatief rijden. Een klein missertje hier heeft grote impact."

De bocht aansnijden

Bij de 1000 meter was De Boo na de doorkomst over 600 meter sneller dan Stolz. Dat biedt hoop dat de Nederlander het ook kan flikken op de 500 meter van zaterdag.

"De eerste ronde was toen super indrukwekkend", zo blikt Timmer terug op De Boo's rit op de dubbele sprint. Vervolgens sneed hij een bocht niet helemaal lekker ruim aan, waardoor hij snelheid verloor. "Hij krijgt nu weer Stolz op de kruising voor zich. Het aansnijden van de bocht is cruciaal", besluit Timmer.

