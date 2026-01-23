Jenning de Boo werd bij de World Cup in Inzell slechts zevende op de 500 meter. Het is een kleine uitglijder zo vlak voor de Olympische Winterspelen van de regerend wereldkampioen op de kortste afstand. De topschaatser reageert tamelijk laconiek op de tegenvallende race.

Er ging meer niet volgens verwachting in Inzell. Op het Duitse ijs werd Damian Zurek de winnaar. De Pool verwees Jordan Stolz (tweevoudig wereldkampioen 500 meter) naar het zilver. Ook verbrak de Poolse topsprinter het baanrecord van Stolz: 34,09 (was 34,10).

Milaan

"Wat hij doet, die Pool, is hartstikke knap", zegt De Boo tegenover de NOS. "Het enige wat ik over mezelf kan zeggen is: ik had een slordige rit. Het is niet zo dat deze wedstrijd me niets kan schelen. Het is en blijft een World Cup en die wil je winnen. Als je het een beetje in perspectief plaatst moet ik niet hier goed zijn maar straks in Milaan."

Daarmee doelt hij op de Olympische Winterspelen in februari. Hij gaat door: "Ik stress nog niet. Ik sta er wel ver achter, zeker weten, daar heb je groot gelijk in", zegt hij over zijn nadelige marge van 0,43 seconden ten opzichte van Zurek.

Geen paniek

"Ik kan er niet heel veel over zeggen", zo probeert hij zijn race onder de loep te leggen.

"Het was een rit met veel fouten. Zurek is hier in bloedvorm. Nee, normaal maakt ik niet zoveel fouten. Ik zou niet weten waar het aan ligt. Het speelt vast een rol dat de spanning er hier niet op zit. Ik heb geen excuses, het was een slechte race en daar blijf ik bij. Hartstikke mooi voor Zurek, maar ik maak me geen zorgen. Ik heb veel zelfvertrouwen. Ik laat het hele seizoen al een superniveau zien en ben van plan dat ook te laten zien in Milaan. Morgen de 1000 meter en dan gaan we ook gas geven. Geen paniek."

