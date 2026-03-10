Voor topschaatser Jenning de Boo is herstel net zo belangrijk als de prestatie zelf. Op de Olympische Spelen in Milaan onthulde hij na zijn twee zilveren medailles al wat hij aan voeding nuttigt om in optimale conditie op het ijs te staan. "Rijst met jam", was zijn verrassende antwoord bij talkshow Eva. Maar dat moet wel om zijn lichaam in topvorm te houden en krijgen voor een race.

De 22-jarige De Boo leeft in een ijzeren regime om tot topprestaties te komen. Niet alleen rijst met jam, maar ook droge pasta met ketchup staat op zijn menu, net als diverse shakes. "Zeker na het trainen heb ik geen zin om te eten. Even helemaal alleen zijn, vind ik dan ook wel écht lekker", zegt hij in gesprek met comedian Martijn Konings voor zijn sponsor Optimum Nutrition, die onder meer de shakes voor De Boo verzorgt.

'Daar kan ik echt helemaal mezelf zijn'

Zijn voedingsschema is streng, zeker ook omdat hij naar eigen zeggen 37 van de 52 weken per jaar in het buitenland zit. Daar leeft hij in de schaatsbubbel en is er weinig ruimte voor 'mensen van buiten', maar terug in Nederland zorgt hij er wel voor dat hij zijn vrienden en familie kan zien. "Soms kom ik nog terug in Groningen. Bij mijn ouders of vrienden die je al sinds de peuterspeelzaal kent, daar kan ik echt helemaal mezelf zijn. Dan kan ik pas chillen en mentaal even resetten."

Plan voor de toekomst

En wie denkt dat De Boo (22) zo'n leven nu al zat is, heeft het flink mis. Hij spreekt grote ambities uit voor de toekomst. "Tot 2038 door, zou perfect zijn voor mij. Uiteindelijk wil ik het mooiste kleurtje!" En met dat kleurtje doelt hij uiteraard op het goud, waar hij in Milaan telkens Jordan Stolz mee vandoor zag gaan. Zelf genoot hij het meest van de prestaties van een landgenoot op de slotdag van de Winterspelen.

'Dat is zó knap'

"Die Jorrit (Bergsma, met goud op de mass start, red.), die flikt het gewoon! Ik heb zó genoten van zijn race. 40 jaar en dan nog een gouden medaille pakken, dat is zó knap!"