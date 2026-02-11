Jenning de Boo pakte bij zijn olympisch debuut meteen zilver op de 1000 meter. Maar daar zag het er in de voorbereiding niet naar uit. De 22-jarige Nederlander was namelijk iets belangrijks kwijt. "Voor mij was het even schrikken."

Woensdagavond pakte De Boo zilver achter de ongenaakbare Jordan Stolz. In een rechtstreeks duel lag de Nederlander na 600 meter voor, maar in de slotronde zette de Amerikaan een zelden vertoonde versnelling in. Joep Wennemars was na De Boo de beste Nederlander, met een vijfde plek. Daar was het nodige om te doen, want de zoon van schaatsicoon Erben werd in zijn rit gehinderd. Hij mocht opnieuw schaatsen, maar wist niet meer te verbeteren.

Kjeld Nuis naait Jenning de Boo er bij door vermiste schaatsen

Op de dubbele sprint werd Kjeld Nuis zesde. In de mixed zone vertelde hij een geheimpje over zijn ploeggenoot. "Ik had beloofd om hem er niet bij te naaien, maar hij was zijn schaatsen vanmiddag kwijt. Die gast is zo'n debiel, ik zweer het je", aldus Nuis, die ploeggenoot en goede vriend van De Boo is.

Nuis liet zijn schaatsen in de middag slijpen en wilde ook de schaatsen van De Boo meenemen. "Hij pakt zijn tas op en zegt: 'die voelt licht', aldus Nuis. "Dus ik zeg: waar zijn je schaatsen dan? Toen wist hij dat ze in de bus lagen. Iemand van TeamNL is naar de plek gegaan waar die bus geparkeerd stond. Daar vonden ze zijn schaatsen. Hij heeft echt geluk gehad. Die bussen rijden hier ook door naar Cortina d'Ampezzo en Livigno. Als zijn hoofd niet vastzat, was hij die ook kwijtgeraakt."

Jenning de Boo was tussendoor TikToks aan het bekijken

De Boo vertelde toen hij erop werd gewezen schuldbewust dat hij 's middags een "klein ongelukje" had gehad. "Dat hebben jullie ook al gehoord?", reageerde hij. "Materiaalman Rienk Nauta kwam naar mijn schaatsen vragen om te slijpen en toen lagen ze nergens in mijn kamer. Toen was er een beetje paniek." De Boo zou volgens Nuis drukker zijn geweest met het bekijken van video's op TikTok.

"De staf van TeamNL liep naar de bus en ik kon alleen maar afwachten of ze gevonden werden. Rienk belde en zei: 'Weet je zeker dat ze in de bus lagen?' Toen kreeg iedereen een hartverzakking. Ja, voor mij was het ook schrikken, maar gelukkig zei hij snel dat hij ze gevonden had", blikte De Boo terug. Hij staat erom bekend enigszins chaotisch te zijn en gaf dat ook eerlijk toe. "Maar het is allemaal goed gekomen, daar ben ik blij om."