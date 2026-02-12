Jordan Stolz toonde zich donderdagavond opnieuw heer en meester in het mannenschaatsen. De Amerikaanse alleskunner won de 1000 meter in een direct duel met Jenning de Boo. Stolz' trainer Bob Corby heeft genoten van zowel zijn pupil als de strijdlust van de Nederlander.

Het verhaal is inmiddels bekend. Jordan Stolz schaatste een olympisch record van 1.06.28 en was daarmee zijn rivaal Jenning de Boo te snel af. Achteraf ging het echter vooral over de dramatisch verlopen rit van Joep Wennemars, waardoor de eerste gouden medaille van de Amerikaan ietwat ondersneeuwde.

Strijdplan

Coach Corby besprak een dag van tevoren nog uitvoerig het strijdplan voor de 1000 meter. "We wisten dat Jenning de laatste 200 meter nog voor zou liggen, maar wij hadden de laatste buitenbocht", aldus Corby tegenover de Milwaukee Journal Sentinel. "Ik zei gelijk: Volg hem niet. Jordan moest er alleen voor zorgen dat hij genoeg ruimte had om de laatste bocht perfect aan te vliegen."

Pas 24 uur voor de start van de race kwamen Corby en Stolz bij elkaar. "Toen werd het pas echt serieus", zo meldt de trainer. De gelouterde Amerikaanse coach heeft al veel gezien in zijn carrière, maar was onder de indruk van de Nederlander. "Jenning was echt heel erg goed. Toen hij na 600 meter nog voor lag op Jordan dacht ik wel even van: Wow. Ok!" Voor De Boo biedt zijn sterke start perspectief voor de 500 meter op zaterdag.

Uiteindelijk kwam Stolz er, precies zoals afgesproken, op het eind in volle vaart voorbij. "Ik maakte me de hele race totaal geen zorgen. Ik wist dat de laatste ronde fenomenaal zou worden. Jordan is een koning in het finishen van een race."

En zo geschiedde. Stolz pakte zijn allereerste olympische medaille ooit. De hoop is dat er nog een heel aantal gaan volgen, waarmee Stolz in de voetsporen kan treden van zijn illustere landgenoot Eric Heiden. Die pakte in 1980 liefst vijf keer goud, al zal zijn jonge landgenoot dat record in ieder geval niet evenaren. De 21-jarige Amerikaan maakte immers eerder bekend verder nog uit te komen op de 500 meter, 1500 meter en de massastart. Even leek het erop alsof Stolz ook de ploegenachtervolging zou rijden, maar dat lijkt niet het geval. Daarom kan Stolz 'hoogstens' vier keer op de hoogste trede van het podium staan.