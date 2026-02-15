De Olympische Winterspelen van Jenning de Boo zitten erop. De Groningse topschaatser verlaat Milaan met tweemaal zilver, op de 500 en 1000 meter. Zaterdagavond onthulde hij op welk dieet hij in het olympisch dorp heeft geteerd.

De 22-jarige schaatser uit Groningen moest zaterdag in het Milano Speed Skating Stadium met 33,88 het goud laten aan topfavoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die won in 33,77. Laurent Dubreuil uit Canada eindigde met 34,26 als derde. Sebas Diniz werd met 34,46 vijfde. Joep Wennemars eindigde met 34,89 op de 21e plaats.

Cake

De Boo schoof zaterdagavond aan bij Studio Olimpico van de NOS. Daar reageerde hij op de eerdere onthulling van Jens van 't Wout dat hij een hoop taart en cake naar binnen schuift in Milaan. De 24-jarige Nederlandse shorttracker was zaterdag na de 1000 meter ook de beste op de 1500 meter. Van 't Wout komt in Milaan ook nog in actie op de 500 meter.

In zijn interview had Van 't Wout het over het geheim van zijn dubbele goud. "Ik denk de taartjes bij het buffet hier", lachte Van 't Wout. "Ik begon met een appeltaartje deze week, maar toen ben ik gewisseld naar een soort vlaai en chocoladetaart. Een chocoladesoesje is mijn absolute favoriet."

Rijst met jam

"Jens is een maat van mij", zegt De Boo. "Dat hij hier twee keer goud op haalt, daar ben ik supertrots op". De Boo was shorttracker tot hij in 2023 besloot zich volledig te richten op de langebaan.

Vervolgens krijgt De Boo te horen dat Van 't Wout zo dol is op de cakejes in Milaan. "Oeh ja, ik heb rijst met jam gegeten", zegt hij. "Koolhydraten en suikers. Dat was mijn wedstrijdmaaltijd. Lekker is het niet." Het is bedacht door zijn trainer Gerard van Velde, olympisch kampioen op de 1000 meter in 2002. "Hij zegt dat het werkt en dan geloven wij dat."