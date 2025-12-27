Jenning de Boo heeft na een zinderende strijd op de 500 meter een ticket voor de Olympische Winterspelen bemachtigd. De wereldkampioen was in de eerste omloop nog tweede geworden achter Sebas Diniz, maar sloeg op de tweede 500 meter keihard terug. Diniz en nummer drie Joep Wennemars zitten daardoor in de wachtkamer voor een olympisch ticket.

Waar de 500 meter op de Olympische Winterspelen slechts één keer gereden wordt, stond die bij het OKT twee keer op het programma. De snelste tijd van elke rijder was daarbij doorslaggevend voor wie er wel en niet naar de Spelen gaat. De Boo komt als winnaar op plek drie van de matrix en is dus zeker van Milaan, maar voor de nummer twee Diniz (11e op de matrix) en nummer drie Wennemars (14 op de matrix) is dat nog spannend.

Diniz legde in de eerste 500 meter de lat al ontzettend hoog door een tijd van 34,14 neer te zetten. De Boo werd de afgelopen drie jaar Nederlands kampioen, maar kon niet in de buurt komen van de prestatie van Diniz. Hij was na een opmerkelijk moment met teamgenoot Stefan Westenbroek met 34,36 ruim langzamer dan Diniz. De wereldkampioen moest het dus in de tweede 500 meter recht zien te breien.

De twee troffen elkaar in een rechtstreeks duel en dat maakte flink wat los, want ze openden razendsnel. De Boo bleek uiteindelijk in 33,96 toch weer de beste op de kortste afstand. Diniz kon zijn tijd uit de eerste omloop niet verbeteren en moet daardoor afwachten of hij naar Milaan mag.

Joep Wennemars verrassende derde

Achter De Boo en Diniz was het ontzettend spannend in de strijd om de derde plek en daarmee ook een notering op de matrix. Westenbroek verprustste dus zijn eerste 500 meter en kwam daardoor op de tweede omloop vroeg in actie. Dat hield hem echter niet tegen om met 34,60 de tot dat moment derde tijd van de dag te rijden.

Het bleek niet genoeg voor een plek in de top drie, want Joep Wennemars reed even later naar 34,48 en eindigde daarmee als derde voor. Dat terwijl de zoon van Erben de afgelopen tijd nog kampte met een liesblessure en er dus twijfels waren over hoe goed hij op het OKT zou zijn.

Met zijn fysiek bleek echter weinig mis en dus is Wennemars later een kanshebber op de 1000 en de 1500 meter voor een olympisch ticket. Op die afstanden hoopt hij wat hoger op de matrix te komen zodat hij zijn koffers voor Milaan definitief kan gaan pakken.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.