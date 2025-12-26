Het olympisch kwalificatietoernooi begint deze week en sommige schaatsers hadden het liever op een ander moment gezien. Joep Wennemars bijvoorbeeld. De wereldkampioen op de 1000 meter kampt met fysieke problemen, maar gaat gewoon van start in de hoop zich te plaatsen voor de Spelen van Milaan. Volgens een schaatsgrootheid is dat een onmogelijke missie, maar daar denkt Marianne Timmer anders over.

Zij reageert in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud op eerdere uitspraken van Jochem Uytdehaage. De ex-topschaatser voorspelde in De Telegraaf dat de liesblessure van Wennemars hem op de 500 en 1000 meter gaat nekken. "Als je nu nog geen startjes kan trainen vanwege die lies, verwacht ik niet dat hij zich plaatst", zo klonk het uit de mond van Uytdehaage. Timmer is het daar niet mee eens.

"Dat is nogal een uitspraak", vindt de drievoudig olympisch kampioene. Timmer heeft wél vertrouwen in Wennemars, zeker omdat hij vorig jaar heeft laten zien van een moeilijke situatie terug te kunnen komen. Toen kende hij een paar moeilijke maanden, maar reed hij een sterk NK en werd hij in Hamar wereldkampioen op de 1000 meter. "Hij is toen boven zichzelf uitgestegen."

Wennemars gaat gas geven

De ex-topschaatsster ziet het wel gebeuren dat de geschiedenis zich herhaalt op het OKT en Wennemars dus 'gewoon' naar de Spelen gaat. "Hij kan dit nog een keer doen. Ik ben het niet eens met Uytdehaage. Met die blessure hebben ze op tijd gas teruggenomen. Ze hebben in Hamar (tijdens de World Cup, red.) niet geforceerd. Alles is gefocust op dit OKT. Joep Wennemars gaat hier gas geven en gaat zich gewoon plaatsen voor de Olympische Spelen."

Wat denkt Wennemars zelf?

Wennemars zelf stond onlangs Sportnieuws.nl te woord. Hij gaf aan 'best wel tevreden' te zijn over zijn afgelopen periode. "Mijn blessure lijkt de goeie kant op te gaan, het is wel vervelend dat ik daar nu bezig mee moet zijn. Zo vlak voor het OKT neem je dingen zoals ze zijn en doe je het daar mee. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen."

Terug naar 1988

Die opvatting kan op goedkeuring van Timmer rekenen. "Op een zo'n dag dat het moet gebeuren denk je: als scheurt -ie de hele bende af, ga je gewoon gas geven en dan zie je het dan wel weer." En ter motivatie van Wennemars kent Timmer nog wel een verhaal uit de oude doos. Yvonne van Gennip kampte in 1988 met flinke enkelproblemen, maar vierde grootse successen. "Zij werd gewoon olympisch kampioen, dus hier gelden gewoon andere regels", weet Timmer, die veel vertrouwen heeft in de zoon van Erben Wennemars. "Joep is levensgevaarlijk."

