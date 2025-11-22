Joep Wennemars moet sinds zijn wereldtitel begin 2025 nog altijd wachten op zijn eerste zege op de 1000 meter bij de World Cups. Maar de Nederlandse topschaatser heeft het gevoel dat hij beter in vorm komt. Dat bewijzen statistieken van hem ook.

Wereldkampioen Wennemars kreeg na zijn rit van vrijdag de vraag of hij kan leven met zijn derde plek. "Voor nu wel, omdat het een stuk beter is dan vorige week. Toen werd ik negende en was ik niet blij met het resultaat en vooral de uitvoering. Deze week een stuk beter, dus het gaat gestaag de goeie kant op."

Volgens Wennemars waren er in Salt Lake City enkele technische dingen niet goed, waardoor hij niet hard kon schaatsen. "Nu ging dat wat beter, plus ik ben ook een stuk beter geacclimatiseerd. We hoeven nu natuurlijk nog niet goed te zijn, maar we willen na het NK wel steeds een stukje beter worden. Dat is nu gelukt", zegt hij bij de NOS.

Wennemars wordt door de verslaggever de "koning van het aaneenrijgen van persoonlijke records" genoemd. Op al zijn afstanden (500, 1000 en 1500 meter) heeft hij minstens twee keer zijn PR verbeterd. "Dat zijn statistieken en die liegen nooit", grijnst Wennemars.

Persoonlijke records Wennemars:

500 meter: 34,33 (15 november 2025)

34,33 (15 november 2025) 1000 meter: 1.06,44 (22 november 2025)

1.06,44 (22 november 2025) 1500 meter: 1.42,34 (15 november 2025)

De zoon van tweevoudig wereldkampioen Erben gelooft dat er nog meer in het vat zit. "Maar de wereld vergaat niet als het over twee weken wat minder is. Maar dit is heel leuk meegenomen. Ik weet dat het nog harder kan, en als ik aantal dingen goed doe, doe ik echt mee voor de winst."

Wennemars komt zaterdagavond (Nederlandse tijd) alweer in actie. Twee keer zelfs, aangezien de eerste 500 meter en 1500 meter op het programma staan. Lees via het overzicht hieronder wie zijn tegenstanders zijn in Calgary:

