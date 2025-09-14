Voor Erben Wennemars was het zaterdagavond feest in Dalfsen. De oud-schaatser en vader van wereldkampioen Joep ging vol mee in de sfeer rond het optreden van boerenrockband Normaal, dat tienduizend mensen op de been bracht.

Voordat het Sallands Bakfeest goed en wel losbarstte, gaf Erben Wennemars via zijn Instagram-stories alvast een sfeerimpressie. Op de beelden reed een trekker met een veewagen richting het festivalterrein, terwijl bezoekers stro door de lucht gooiden en een vuurwerkshow de lucht kleurde. Het bijschrift van Wennemars zei alles: "Dalfsen is klaar voor Normaal."

Dalfsen op z’n kop met Normaal

Even later barstte het optreden van Normaal echt los. Wennemars stond er met een brede glimlach bij en legde vast hoe frontman Bennie Jolink het publiek toesprak: "Zijn er hier in Dalfsen heel misschien nog een paar boeren in de tent?" De zaal ontplofte, stro vloog door de lucht en duizenden kelen zongen mee. Het werd precies zo’n avond van springen, brullen en feesten waar de term høken in de Achterhoek zijn naam aan te danken heeft.

Het feest kreeg voor Wennemars nog een extra dimensie toen hij samen met Jolink en oud-schaatskampioen Gerard van Velde, ook bekend als Tarzan op de foto ging. "Twee oude schaatsers en een monsterlijk fitte keerl", schreef hij erbij met een knipoog, zichtbaar genietend van de reünie met oude bekenden.

i Erben Wennemars samen met Normaal-leadzanger Bennie Jolink en oud-schaatser Gerard van Velde. ©Instagram

Van feesttent naar Olympische droom

Terwijl Erben zich zaterdagavond volop vermaakte tussen stro, bier en gitaren, is zijn zoon Joep juist druk bezig met een heel andere voorbereiding. De 22-jarige schaatser, wereldkampioen op de 1000 meter, werkt keihard richting de Olympische Winterspelen van Milaan in 2026. Vader Erben volgt dat proces bewust meer op afstand. "Ik ben meer achtervang dan begeleider", vertelde hij eerder tegen Sportnieuws.nl. "Hij woont daar, bouwt zijn eigen leven op. Ik bepaal niet meer wat hij moet doen, dat moet hij zelf."

Zelf reist Wennemars straks naar de Spelen af als commentator en analist, terwijl hij vanaf de zijlijn hoopt dat zijn zoon zich kwalificeert. "Ik hoop dat hij het beste uit zichzelf haalt, maar dat hoop ik voor alle schaatsers", aldus een trotse vader. Voor nu geniet Erben nog even van de feesten dicht bij huis, voordat de schaatskoorts straks weer de overhand neemt.