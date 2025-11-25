Joep Wennemars is lekker op dreef in het schaatsseizoen en afgelopen weekend zette hij in Calgary ook weer twee persoonlijke records neer. Toch sneeuwde dat in de Canadese plaats enigszins onder door de prestaties van Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Jordan Stolz. Schaatsicoon Marianne Timmer vertelt in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat Wennemars daar juist van kan profiteren.

Wennemars werd in het voorjaar wereldkampioen op de 1000 meter en sindsdien hoort hij dus echt bij de grote mannen. In Calgary reed hij zijn eigen toptijden uit de boeken op de 500 meter en de 1000 meter. Dat record op de 1000 meter leverde hem een derde plek op achter Stolz en de Boo en op de 1500 meter viel hij door landgenoot Nuis net naast het podium.

De meeste aandacht ging dit weekend uit naar die drie concurrenten, maar ondertussen blijft Wennemars zich maar ontwikkelen. Timmer krijgt in de podcast de stelling voorgelegd of die plek in de schaduw nu perfect is voor de zoon van Erben: "Ja, dat geloof ik wel. Joep heeft natuurlijk prachtige tijden laten zien. Hij heeft in het voorseizoen heel goed gereden. Nou, soms heb je een weekendje iets minder of dat je iets meer had van verwacht, hoort er gewoon bij. Niks aan de hand."

Wennemars won niet met zijn tijden, maar verbeterde zichzelf dus opnieuw. Al het hele seizoen sneuvelt het ene na het persoonlijke record bij de topschaatser en volgens Timmer zit er zelfs nog meer in het vat: "Bij Joep is de rek er nog lang niet uit."

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

'Er hangt veel vanaf'

Toch is het geen abc'tje dat Wennemars later dit jaar ook gaat vlammen op het OKT en mogelijk de Spelen: "De vorm van de dag bepaalt zometeen wie kampioen gaat worden. Het zit zo dicht bij elkaar en dat maakt het ook een super spannend. Deze jongens zetten alles op het OKT en alles wat ertussen komt is, staat in het teken daarvan. En Joep ligt prima op koers."

Wennemars komt volgens de drievoudig olympisch kampioene over als een rustig persoon, maar het blijft volgens Timmer bij elke sporter de vraag of ze ook op cruciale momenten het hoofd koel kunnen houden. "Als ik naar zijn vader kijk. Dat was niet een rustige man, dus hij zal natuurlijk wel de helft van zijn vader hebben meegekregen, dus ik denk dat hij ook wel een beetje kan stressen. Ik spreek Erben natuurlijk wel eens en alle schaatsers zijn heel zenuwachtig, want er hangt gewoon heel veel vanaf. Maar ik vind hem ook heel reëel en en goed overkomen."

Conclusies na OKT

Op het OKT zal echter veel duidelijk worden volgens Timmer. "Dan gaan we ook echt zien wie hier de rust blijft bewaren. De mensen die zich gek laten maken, gaan bevriezen. Die schaatsen niet vrij. Daarna kunnen we serieuze conclusies trekken. En dan hebben we het over verdriet en over vreugde."



Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?