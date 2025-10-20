Joep Wennemars heeft zijn eerste indrukwekkende meters op het ijs er inmiddels op zitten, maar de Nederlandse topschaatser heeft de basis gelegd in de Italiaanse bergen rond Collalbo. De 23-jarige wereldkampioen zag na zijn sensatie op de WK afstanden redelijk wat veranderen al. Bij zowel zichzelf als bij zijn Team Essent.

De NK afstanden zijn over enkele dagen de officiële start van het olympisch seizoen en als wereldkampioen op de 1000 meter zijn meer ogen dan ooit gericht op Wennemars junior. "Ik had vanaf de junioren niks meer gewonnen, tot ineens die gouden medaille op het WK. Er is een last van m'n schouders, want ik ben echt een winnaar", zegt hij in gesprek met de NOS.

'Dat vind ik een beetje treurig'

In aanloop naar het nieuwe seizoen veranderde er wat bij Wennemars. Zo fietste hij het hele trainingskamp in de Dolomieten met een regenboogvlaggetje op zijn tenue. Alsof hij wereldkampioen wielrennen is. "Dat was een ideetje van Jac Orie (zijn schaatscoach bij Essent, red.). Hij begon gekscherend over een regenboogtrui. Toen zei ik: 'Als jij dat wil, regel het maar. Ik ga het niet voor mezelf regelen, dat vind ik een beetje treurig."

'Er is wel een verschuiving'

En zo geschiedde. Wennemars kreeg op zijn onderrug de karakteristieke regenboog, zoals grote wielernamen als Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel al droegen de afgelopen jaren. Als enige WK-winnaar in zijn ploeg, ziet Wennemars dat er wel wat veranderd is na zijn onverwachtse titel. "Het heeft mijn rol in de groep wel een beetje veranderd. We hadden veel jonge mensen en nu nog steeds, maar nu hebben we ook ineens een wereldkampioen erbij. Dus er is wel iets van verschuiving in de ploeg, maar ik probeer me normaal te gedragen. Ik denk dat het wel meevalt", lachte hij.

'Er werd om gelachen'

Een jaar geleden voor de start van vorig seizoen durfde hij te voorspellen dat hij het WK zou winnen. Ondanks een slechte vorm kreeg hij het toch voor elkaar. "Er werd om gelachen, maar ik heb wel gelijk gekregen jongens. Voor dit seizoen is het doel om olympisch kampioen te worden. Maar daarvoor zijn er nog heel veel doelen die je eerst moet halen. Mijn eerste doel is daarom plaatsen voor de Spelen."