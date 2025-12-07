Jorrit Bergsma heeft de mass start in Heerenveen een extra glans gegeven. De Nederlander won niet alleen de 'mini-marathon', maar deed dat ook nog eens op onnavolgbare wijze. Hij kwam solo aan op de streep in Thialf.

Bergsma maakte de koers in het begin al hard door weg te rijden met topschaatsers als Maly en Giovannini. Met een enorme krachtsinspanning dwong hij de rest van het peloton tot een loodzware achtervolging. Toen alles weer bij elkaar kwam in het laatste deel van de mass start, sprong Bergsma gewoon nóg een keer over iedereen heen en reed hij onbedreigd naar de zege. Zijn tweede dit seizoen, na die in Salt Lake City.

Hoolwerf juichend als derde over de streep

Achter hem kwam Bart Hoolwerf juichend over de finish als nummer drie. Nederland deed geweldige zaken in het klassement en dat zorgde voor een staande ovatie in Thialf. De Nederlandse fans gingen uit hun dak. De Zuid-Koreaan Jae-Won Chung werd tussen de twee Nederlanders in tweede. Maar de lof was er vooral voor Bergsma, die dus twee keer volle bak moest rijden en dat plan zag slagen. De fans én analisten Erben Wennemars en Ireen Wüst wisten niet wat ze zagen: "Ongelofelijk die Bergsma."

Stolz onderuit

Al was er ook schrik om de grote namen. Jordan Stolz viel, net als de Fransman Timothy Loubineaud. De schade bij Stolz viel mee, al kwam hij wel op achterstand binnen. Na zijn val - hij werd omver gereden door een andere schaatser die achter hem onderuit ging en doorgleed - had hij alweer tijd om op de foto te gaan met een vrijwiller langs de baan. Thialf is voor hem sowieso een speciaal plekje geworden dit weekend. Stolz reed op de 500 meter, de 1000 meter én de 1500 meter een baanrecord.

