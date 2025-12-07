Bondscoach Rintje Ritsma was een tevreden man na de zeges van Marijke Groenewoud en Jorrit Bergsma op de mass start bij de World Cup in Heerenveen. Hij komt binnenkort echter voor een moeilijke keuze te staan richting de Olympische Winterspelen en dus probeerde een verslaggever hem na afloop uit de tent te lokken.

Ritsma was dolblij met allebei de zeges op de mass start, maar vooral die van Bergsma zag hij niet aankomen. "We hadden nog niet veel overwinnningen dus het mocht wel even gebeuren. Bij de mannen verrast het, want er ontstond een situatie die we niet hadden bedacht", vertelde de bondscoach tegen de NOS. Dat was voor Nederland goed, want waar Bergsma solo over de streep kwam, eindigde Bart Hoolwerf ook op het podium.

Hoewel er in de eerste ronde normaal niet aangevallen mag worden, zag Ritsma iets geks gebeuren. "De Amerikanen laten een gat vallen en toen zeiden wij: rijden. Voor Jorrit kost dat niet veel energie, maar als je erachter moet aanzetten om het gat dicht te rijden dan tekent dat de wedstrijd. Dat is op het lijf van Bergsma geschereven en Bart die eindelijk een keer wel op tijd gaat. Dat is goed voor het zelfvertrouwen."

'Klotesituatie'

Nederland mag op de Spelen met twee rijders starten op dit onderdeel, maar Ritsma mag slechts één rijder aanwijzen om sowieso mee te doen aan de mass start. De andere rijder moet komen uit de groep schaatsers die zich bij het OKT op een individuele afstand voor de Winterspelen heeft geplaatst.

NOS-verslaggever Bert Maalderink wilde graag weten of de keuze op dit moment op Bergsma, die dit seizoen al twee keer een World Cup won, of sprinter Hoolwerf zou vallen. "Dat is niet voor nu, dat is voor na het OKT", hield Ritsma zijn kaarten echter tegen de borst.

De bondscoach kiest al lange tijd bij de World Cups voor het duo Bergsma-Hoolwerf, maar aangezien die laatste zich normaal gesproken niet op een individuele afstand gaat plaatsen, moet de bondscoach hopen dat Bergsma erin slaagt om zelf een olympisch startbewijs in de wacht te slepen. Dan kan hij namelijk zijn vertrouwde duo mee laten doen. Lukt Bergsma dat niet dan zal Ritsma dus één van de twee thuis moeten laten.

De bondscoach erkende dan ook dat hij in een lastig parket zit. "Ik heb één aanwijsplek, dat zijn wel dilemma's. Jorrit heeft een kans dat hij zich individueel plaatst, maar je baalt als hij er niet is. Kun je je nu inleven in wat voor klotepositie ik zit?", vroeg een lachende Ritsma vervolgens aan de verslaggever voordat hij serieus afsloot. "De regels zijn zoals ze zijn, daar moet ik zo efficiënt mogelijk mee omgaan."

Schaatsen bij Sportnieuws.nl

