Lastig klusje voor topschaatser Kjeld Nuis, de vriend van Joy Beune: 'Zal het passen?'

Topschaatser Kjeld Nuis is een bezig baasje. Direct na een training gaan bij de meervoudig olympisch kampioen de beentjes niet omhoog. In plaats daarvan gaat hij driftig aan de slag met een klusje.

Nuis, de partner van topschaatsster Joy Beune, laat in een story op Instagram van zaterdag zien dat hij met teamgenoten van Team Reggeborgh een fietstraining afwerkt. Het motregent, maar de stoere kerels stoempen gewoon door. Totdat er panne is bij een van de fietsen. Nuis ziet het met leedvermaak aan en schrijft bij de videobeelden: "Mannen spul niet voor mekaar."

"Zal het passen?"

In de daaropvolgende story bezoekt Nuis een bouwmarkt. "Gaatie hoor", zet hij er bij, terwijl hij op de foto een stapel materiaal op een kar heeft geladen. Maar eenmaal aangekomen bij zijn zwarte auto, vraagt hij zich af: "Zal het passen?"

De achterklep van de wagen staat open, de opgestapelde pakketten zien er inderdaad erg lang uit. Toch ging het makkelijker dan gedacht. Bij een foto met daarop de pakketjes in de auto zet Nuis verheugd: "Easy". De reeks updates sluit af met een foto van Beune die een taart presenteert aan Nuis' zoon Jax (8). Of zij als topsporters daar een grote hap uit gaan nemen is te betwijfelen. Misschien daarom de enorme grijns bij Jax.

BBQ

De zaterdag zit dus propvol belevenissen, ook op vrijdag was het gezellig in huize Nuis. In een reeks story's op Instagram nam Nuis zijn volgers mee met zijn culinaire avonturen. Hij toont een doos waarin het vlees zit. Enthousiast schrijft de meervoudig olympisch kampioen: "Oh mijn God! Let's go!" Vervolgens legt hij enkele stukjes rauw vlees op een snijplank, die hij naar de kogelronde barbecue brengt. Een foto later is het rode vlees veranderd in een stapeltje doorbakken hapjes. Nuis kan niet wachten en zet er een emoticon van een kwijlend gezichtje bij.

Het schaatsseizoen begint eind oktober 2025, maar pas ech belangrijk wordt het tegen het eind van het jaar. Van 26 tot en met 30 december is het olympisch kwalificatie toernooi in Thialf.