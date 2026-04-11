Schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis krijgt maar geen genoeg van de sneeuw. Na het olympisch schaatsseizoen zochten de twee al wittere oorden op en na een paasbreak thuis, zijn ze nu weer op de skilatten te vinden.

Eind maart eindigde de eerste sneeuwvakantie naar Oostenrijk. Maar lang in Nederland bleef het schaatskoppel niet. Ze gingen opnieuw naar de Oostenrijkse Alpen op skivakantie. Ditmaal met de (schoon)ouders in het oord Sankt Anton in Tirol.

Snow much fun

Zaterdag hebben beide topschaatsers op Instagram meerdere foto's gedeeld met hun volgers. Ook hebben ze, vermoedelijk in overleg, een woordgrapje in het bijschrift verwerkt. Beune, die bij de Winterspelen in Milaan met de Nederlandse ploeg zilver won op de team pursuit, komt met: 'Snow much fun'. Een variant uiteraard op 'So much fun'.

En Nuis, die brons overhield aan de olympische 1500 meter, komt met deze vondst: 'Ik Lech hier lekker hoor'. Lech is een befaamde Oostenrijkse wintersportplek. Lech is ook bekend omdat de Nederlandse koninklijke familie er jaarlijks in de voorjaarsvakantie op skivakantie gaat.

Complimenten

Beune krijgt van bekende Nederlandse sporters complimenten voor het woordgrapje. Tennisser Jesper de Jong, de vriend van schaatsster Pien Hersman, schrijft: 'Die caption hahahah wat goed'. Haar zus Yasmin reageert zo: 'Leuk woord grapje, like it'. Waarop Joy schrijft: 'Dankje! Ik ben ook wel heel erg grappig.'

Ouders

Zoals gezegd reisden de schaatstoppers niet alleen af naar de Alpen. Op de Instagram van de 36-jarige Nuis valt immers te zien dat allebei de ouders van de schaatser van Team Reggeborgh ook mee op skivakantie zijn. Zowel vader Roland als moeder Brigitta zijn meegereisd naar Oostenrijk. De familie heeft een zeer hechte band. Zo reizen beide ouders vaak mee met de wedstrijden van hun zoon. Ook in Milaan waren ze als vanzelfsprekend van de partij.

Het is sowieso een bijzondere aangelegenheid voor de familie Nuis. "Na 20 jaar weer samen op de ski's. We gaan het meemaken", vertelde Nuis eerder in een story op Instagram. Vanwege de drukke carrière van zoonlief was het waarschijnlijk lastig om nog eens samen op pad te gaan. Bovendien was het maar goed dat zijn moeder er ook was.