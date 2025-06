Topschaatser Kjeld Nuis met z'n mond vol tanden na bijzondere uitdaging: 'Dat moeten we uittesten'

Kjeld Nuis is zondag uitgedaagd door een bijzondere sporter. De schaatser was aanwezig bij de Onbeperkte Sportdag en de negenjarige Nick is ervan overtuigd dat hij in zijn rolstoel sneller is dan de topschaatser.

Tijdens de Onbeperkte Sportdag kunnen kinderen met een beperking twintig verschillende sporten uitproberen om zo een sport te vinden die bij ze past. Nuis was samen met onder anderen ex-topschaatsster Irene Schouten aanwezig om de kinderen te steunen, maar de rijder van Team Reggeborgh werd juist uitgedaagd. De negenjarige Nick zit in een rolstoel en doet aan frameskating en hij is niet bang van de kwaliteiten van Nuis.

"Mag ik een handtekening?", vroeg Nick allereerst voordat hij Nuis uitdaagde. "Ik denk dat ik sneller ben dan Kjeld", is Nick overtuigd. De schaatser staat dan even met zijn mond vol tanden, maar reageert vervolgens wel. "Haha, dat moeten we dan maar een keer uittesten."

Geen risico's

Op de Onbeperkte Sportdag komt het nog niet tot een test en Nuis doet er verstandig aan om de bijzondere uitdaging even uit te stellen. Hij moet risico's en ongelukjes, zoals eind vorig seizoen in Thialf, ten koste van alles zien te voorkomen dit jaar. Toen schopte hij uit frustratie een stoel kapot en dat kostte hem goede resultaten op de afsluitende WK afstanden. Beter dus pas na de Olympische Spelen van februari 2026 in Milaan.

Olympische Spelen

Voor Nuis wordt komend schaatsseizoen de Olympische Winterspelen in Milaan het allerbelangrijkste doel. De Nederlander hoopt daar een gouden plak te kunnen pakken net als op de Spelen in 2022 in Peking. Daar won Nuis goud op de 1500 meter. Vier jaar daarvoor was de Leidenaar nog succesvoller tijdens de Spelen in Pyeongchang. Toen pakte Nuis een gouden plak op de 1000 en de 1500 meter.

Training

Nuis is dan ook vol in training samen met zijn vriendin Joy Beune. Zo zitten ze veel op de racefiets en trotseren ze ook de regen in Nederland. Op diverse trainingskampen en op de atletiekbaan werken de schaatsers zich in het zweet in aanloop naar een druk seizeon.