Topschaatser Kjeld Nuis plaatst reeks opvallende foto's: vriendin Joy Beune en collega's reageren lachend

Kjeld Nuis is op het moment vol in training richting het nieuwe schaatsseizoen en dat betekent dat hij soms erg diep moet gaan. De schaatser heeft genoeg zelfspot en is niet bang om van die momenten ook foto's te delen op zijn Instagram, al levert dat wat gekscherende reacties op van zijn collega's.

Nuis is bezig met trainingen op de atletiekbaan, maar ook in het krachthonk is de schaatser druk in de weer. Op zijn Instagram deelt hij een reeks foto's waarin hij bezig is met een zware oefening om zijn benen extra te trainen. Daarbij wordt hij geholpen door collega en goede vriend Jenning de Boo en hun Strength & Conditioning coach Kilian Stoker. Nuis moet een fors gewicht wegdrukken met zijn been en heeft daar zichtbaar moeite mee.

Op twee van de vier foto's is Nuis zijn gezicht te zien als hij een uiterste krachtsinspanning levert. De schaatser is niet vies van een beetje zelfspot en ook nu laat hij een grappige kant van zichzelf zien. Bij de foto's plaatst Nuis de tekst 'Ooit word ik groot en sterk', met een knipoog naar het groot aantal kilo's dat hij wegdrukt met zijn benen. Die caption zorgt voor hilariteit in de comments.

'Bijna net zo sterk als ik'

Nuis zijn vriendin Beune kan het niet laten om een reactie te plaatsen. 'Bijna net zo sterk als ik', zegt de topschaatsster. Die reactie zorgt voor lachende gezichten in de comments. De Boo, die bij het moment was, reageert met 'poser' en neemt daarmee zijn teamgenoot op de hak. Ook Angel Daleman geeft in de reacties aan erg te moeten lachen om de foto's van Nuis.

Grote doelen

Voor Nuis is in 2026 de Olympische Spelen in Milaan het allergrootste doel. De Nederlander hoopt daar een gouden plak te kunnen pakken net als op de Spelen in 2022 in Peking. Daar won Nuis goud op de 1500 meter. Vier jaar daarvoor was de Leidenaar nog succesvoller tijdens de Spelen in Pyeongchang. Toen pakte Nuis een gouden plak op de 1000 en de 1500 meter.