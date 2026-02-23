Topschaatsers Kjeld Nuis en zijn vriendin Joy Beune keren terug uit olympisch Milaan met brons op de 1500 meter voor hem en zilver op de team pursuit voor haar. Genoeg reden voor trots. Al uit Nuis die trots in het vliegtuig op een manier die best ergerlijk blijkt voor Beune.

In een story op Instagram laat Nuis zien dat hij in het vliegtuig op weg naar Schiphol het stoeltje heeft naast Jenning de Boo. De twee zijn teamgenoten bij Team Reggeborgh en hebben enorm veel aan elkaar. Ze maken grappen en grollen buiten de baan en houden elkaar op topsnelheid op het ijs.

Wapperende Nederlandse vlaggetjes

De trip van Milaan naar Schiphol is met nog geen twee uur qua reistijd in een vliegtuig prima te behappen, toch leken Nuis en De Boo zich al snel te vervelen. Ze grepen beide naar een Nederlands vlaggetje aan een stokje en begonnen driftig te wapperen. Nuis trok er ook een gekke bek bij.

©Instagram Joy Beune

Beune zat aan de andere kant van het gangpad en het ritselende en wapperende geluid van de vlaggetjes begon haar nogal te ergeren. Met een chagrijnige blik en een hand tegen haar oor gedrukt blikt ze de camera in.

Vandaag Inside

Beune en Nuis gaan na hun aankomst ook gelijk weer op pad. Maandagavond zijn ze te gast in het programma Vandaag Inside. Een plek aan de veelbekeken tafel op SBS 6 is er niet voor de twee, maar aan de bar zullen ze zitten te stralen. Presentator Wilfred Genee zal met René van der Gijp, Johan Derksen en tafelgast Valentijn Driessen de twee in de spotlights zetten vanaf 21.35 uur.

Bij Eva Jinek om 19.05 uur op NPO 1 schuiven liefst vier medaillewinnaars aan. De broers Jens en Melle van 't Wout zorgden op de shorttrackbaan in Milaan voor liefst vijf medailles: Jens won de 1000 en 1500 meter en pakte brons op de 500 meter. Broer Melle pakte op die laatste afstand zilver en samen zaten ze in de relay-ploeg die op de slotdag voor goud zorgde.

Ontvangst op Schiphol

Shorttracker Jens van 't Wout was na zijn aankomst op Schiphol verbaasd door de ontvangst. "Volgens mij heeft het hier heel erg geleefd", zei de 24-jarige shorttracker in een aankomsthal van Schiphol waar de Nederlandse olympische sporters maandagmiddag juichend werden onthaald door zeker honderd mensen.



