De WK allround hebben de eerste afmelding te pakken. De Belgische topschaatser Bart Swings heeft besloten om niet te rijden in Thialf komend weekend. De WK allround zijn de afsluiting van het schaatsseizoen, die voor Swings in het teken stond van revalidaties en races tegen de klok.

Op Instagram laat de olympisch kampioen mass start van 2022 weten dat hij de WK allround in Heerenveen zaterdag en zondag aan zich voorbij laat gaan. "Na een winter vol focus en hard werken, is het tijd om mijn focus te herleggen naar wat er komen gaat. Dat betekent geen WK allround voor mij. Ik heb nu al zin in mijn nieuwe doelen", plaatst hij bij foto's van zichzelf op een trainingsfiets in de zon.

Gepokt en gemazeld op WK allround

De 35-jarige Swings won in 2013 en 2022 al tweemaal brons op de WK allround. Ook op EK's haalde hij al eens brons en zelfs zilver. Goud zat er voor hem op de grote vierkamp (nog) nooit in. De schaatser van Team IKO-X2O is een fijne teamgenoot van onder meer Joy Beune en samen trainen ze veel op het ijs. Beune is ook van de langere afstanden en heeft dus veel aan Swings, die in zijn carrière meermaals Europees- en wereldkampioen op de mass start werd.

WK allround

Donderdag en vrijdag worden in Thialf eerst de WK sprint gereden, waarna op zaterdag en zondag de WK allround zijn. Namens Nederland doen drie Nederlandse mannen mee aan het toernooi over 1 500 meter, 1 1500 meter, 1 5000 meter en 1 tienduizend meter: Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en kersvers Nederlands kampioen Marcel Bosker.

Olympische Spelen in Milaan

Swings had afgelopen seizoen veel last van knieblessures en het zou sowieso krap worden om bijvoorbeeld de Olympische Spelen te halen. Toch lukte het de Belg om zijn titel op de mass start van Pyeongchang 2022 te verdedigen in Milaan. Hij had echter tijdens de race op het verkeerde paard gewed, want Jorrit Bergsma en Viktor Thorup reden weg bij het peloton en verdeelden het goud en zilver. De andere favorieten keken vooral en te lang naar elkaar en hadden geen zin om bijvoorbeeld Jordan Stolz naar de finish te helpen. Swings koos ook het verkeerde pad en eindigde teleurstellend als negende.