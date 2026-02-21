De stunt van Jorrit Bergsma met het goud op de mass start was een van de vele hoogtepunten van de Nederlanders op de Winterspelen. Maar niet iedereen genoot van de zege van de 40-jarige Fries. De Belg Bart Swings werd onttroond als olympisch kampioen. Na afloop hintte hij er op dat er misschien wel wat andere belangen meespeelden tijdens de race.

Swings werd negende en zag na twee rondes al Jorrit Bergsma wegrijden met de Deense schaatser Viktor Hald Thorup. De twee werden niet meer teruggehaald en zo pakte Bergsma het goud. Hij liet Thorup achter zich en boekte een van de mooiste zeges uit zijn carrière. Die overwinning ontstond na een opmerkelijk koersverloop dat enkele wenkbrauwen deed fronsen.

Die van de Belg Swings bijvoorbeeld. "Ik vind het ook heel raar wat er gebeurd is", begint hij in gesprek met Eurosport. "Misschien spelen er onderlinge teambelangen." Met die opmerking hint hij naar Jordan Stolz en Bergsma. Beiden zijn namelijk lid van Team Albert Heijn Zaanlander van trainer Jillert Anema. Toen Bergsma wegreed reageerde er nauwelijks iemand, ook Stolz hield bijna de hele tijd zijn benen stil. Swings denkt niet dat dat toeval was.

"Ik weet natuurlijk niet wat Jordan dacht toen Bergsma gewoon wegreed. Ze zitten in hetzelfde team, dat vind ik wel raar", aldus de teleurgestelde Swings. Als de interviewster hem vraagt of hij denkt dat Stolz en Bergsma een strategie hebben bedacht, reageert Swings als volgt. "Ik beticht ze daar niet van, maar het lijkt wel een beetje zo. En dat is wel jammer, we zijn hier voor ons land. We hebben onderling in het team afgesproken: ik rij voor België, Stijn (van de Bunt, red.) voor Nederland. Maar misschien dat ze daar in andere landen anders over denken."

'Ik rijd niet voor brons'

Van de Bunt en Swings zijn ploeggenoten bij Team IKO-X20, maar volgens de Belg spanden zij dus sowieso niet samen. Onze zuiderbuur kwam mede door de ontsnapping van Bergsma niet in de buurt van een medaille. "Ik denk dat ik de benen had vandaag, maar hoe de wedstrijd vandaag verlopen is, is vreemd. Dan heb ik eigenlijk niet eens de kans gehad. Ik was de enige die iets probeerde te veranderen aan de situatie, net als mijn landgenoot. Maar als de rest van het peloton en degene die kop rijdt zegt 'laat ze maar gaan, dan rijden we voor brons', dan is het jammer. Ik rijd niet voor brons."

Wel was Swings nog even complimenteus richting Bersgma, die op zijn veertigste zijn tweede olympische gouden medaille won. "Het is natuurlijk een mooie winnaar, maar ik denk dat ik toch een andere manier van een wedstrijd had verwacht. Ik kan er weinig over zeggen. Ik weet dat Jorrit enorm sterk was, maar vandaag ging het niet om de sterkste."

Overigens lukte het Stolz ook niet om in het achtergebleven peloton te sprinten naar het brons. Hij legde het af tegen de Italiaan Andrea Giovannini.

