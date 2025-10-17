Het draait dit schaatsseizoen om de Olympische Winterspelen van februari 2026 in Milaan. Maar onderweg naar het toernooi is het fijn om World Cups te rijden, om je zo te meten met de concurrentie. Patrick Roest heeft zich echter nog niet eens gekwalificeerd voor het kwalificatietoernooi daarvoor.

De meervoudig wereldkampioen sloeg vorig seizoen over vanwege een ontstoken kies, rugproblemen en oververmoeidheid. Hij reed geen enkele internationale competitie. Daardoor staat hij nu met een achterstand aan de start van dit seizoen.

Kwalificatie

Dat bleek vorige week, toen Roest op het ijs van Thialf stond voor een ritje in het kader van de Trainingswedstrijd KNSB- en topteams. Zijn doel was om snel genoeg te schaatsen om mee te mogen doen aan de NK afstanden van eind oktober. Hij faalde, want zijn tijd van 6.29,65 (op de 5 kilometer) voldeed niet aan de kwalificatienorm voor de NK afstanden.

Wel wist Roest na die mislukte poging dat er nog een ander evenement op de agenda staat waarbij hij kan proberen te voldoen aan de limieten. Er komt nog een Holland Cup aan. De Holland Cup is een serie schaatswedstrijden die wordt georganiseerd door de bond KNSB. De eerste van dit seizoen wordt op 18 en 19 oktober gehouden in Deventer. Daar kunnen NK-tickets worden verdiend.

Deventer

Maandag kon Roests trainer Robin Derks (van Team Reggeborgh) nog geen duidelijkheid verschaffen over de deelname van Roest in Deventer. Tegenover De Telegraaf gaf Derks aan, dat op basis van de trainingen van Roest een beslissing genomen zou worden. Vrijdag bleken hij en Roest daar tevreden genoeg op terug te blikken. Daarom staat Roest dit weekend aan de start in Deventer.

Hij zal dit weekend aan twee evenementen deelnemen voor in totaal drie races. Hij rijdt de 500 en 1500 meter bij de IJsselcup en op zondag de 5000 meter bij de Holland Cup. Ter verduidelijking over die IJsselcup en in woorden van de schaatsbond KNSB: "De Holland Cup 1 is tevens de traditionele wedstrijd om de IJsselcup. Deze IJsselcup, georganiseerd door de Deventer IJsclub, was tot 2000 een jaarlijks terugkerend schaatsevenement dat als dé opening van het schaatsseizoen in Nederland geldt." De IJsselcup gaat dus over de 500 en 1500 meter.