Het zijn bijzondere dagen voor de familie Leerdam. Na een lang en memorabel seizoen, met olympisch goud voor Jutta op de 1000 meter, was het gezin voor het eerst sinds jaren samen op ski-vakantie. Daar gebeurden een hoop bijzondere dingen en de koek was deze week nog niet op.

De familie Leerdam streek de voorbije periode neer in het Franse Courchevel, een peperduur ski-gebied waar Jutta en co lekker vertoefden in de sneeuw. Er gebeurde echter nog veel meer, want voor zus Merel was er nog een enorme verrassing. Zij werd door haar geliefde Barry ten huwelijk gevraagd.

Feest alom dus voor de Nederlandse familie, maar de koek was nog niet op. Het was woensdag namelijk ook de verjaardag van Merel. Dat leverde een hoop felicitaties op, zo deelde ze trots aan haar ruim 42.000 volgers op Instagram. Uiteraard liet ook de schaatsster zelf wat horen. "Happy bday sis", schreef ze in een Story waar ook een flimpje te zien was van een blije Merel.

i Jutta Leerdam feliciteerd haar zus Merel © Instagram Jutta Leerdam

Mazzel op verjaardag

Zij kon haar geluk sowieso niet op, want de 29-jarige had nog meer mazzel op woensdag. Ze plaatste beelden van zonnige omstandigheden, iets waar ze niet van had durven dromen op haar verjaardag. "Eerste verjaardagswens komt al uit vandaag. Het weer zou heel slecht zijn vandaag, maar kijk", verwijst de oudste Leerdam-zus naar het stralende zonnetje.

Voor Leerdam kwam de vakantie als geroepen na een lang seizoen. De winnares van goud en zilver op de Olympische Spelen was na het toernooi in Milaan klaar met het schaatsen en besloot de NK sprint en WK sprint te laten schieten. Wel ging ze er op uit in onder meer de Verenigde Staten en in Nederland, maar ook op Puerto Rico en in dus in de Franse sneeuw.

Toekomst van Jutta Leerdam

Of we haar nog terug zien op het ijs, dat is nog maar de vraag. Leerdam en haar verloofde Jake Paul maakten er in het verleden geen geheim van dat ze graag kinderen willen. Met olympisch goud op zak is het laatste grote schaatsdoel bereikt. Uitsluitsel heeft de Nederlandse nog niet gegeven, maar dat volgt normaal gesproken ergens in het voorjaar.