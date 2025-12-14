Het scheelde helemaal niks of Beau Snellink had voor een nationale ramp gezorgd in Hamar. De Nederlandse topschaatser kent een beroerd seizoen en zorgde er tijdens de vierde en allesbeslissende World Cup bijna voor dat TeamNL met een man minder naar de Olympische Winterspelen in Milaan mocht. Bijna, want door een hoop geluk kroop de Essent-rijder door het oog van de naald.

Nederland had op de vijf kilometer drie Nederlandse mannen in de top-15 nodig. Snellink stond voorafgaand aan de vijf kilometer veertiende en moest dus echt zijn best doen om niet uit het klassement te vallen. De vriend van topschaatsster Angel Daleman reed echter zo slecht, dat de Nederlandse coaches langs de baan tijdens de laatste rit luidkeels een Amerikaan en een Noor naar hun beste resultaat probeerden te schreeuwen. Alles voor het Nederlandse perspectief.

Op het nippertje

Door de teleurstellende veertiende tijd van Snellink kwam alles aan op de laatste rit. De Pool Vladimir Semirunny en de Italiaan Riccardo Lorello dreigden Snellink uit de heilige top-vijftien te stoten en daarmee een dreun aan TeamNL voor de Winterspelen te verkopen. Wonder boven wonder bleken Casey Dawson en Sander Eitrem te snel voor dat tweetal, waardoor Snellink opgelucht adem kan halen. Zijn falen, dat al zijn hele seizoen gaande is, kost hem én zijn land uiteindelijk niet de kop.

'Dat het zover heeft moeten komen...'

"Dat het zover heeft moeten komen...", zuchtte Snellink na afloop tegen De Telegraaf. "Dit was een klotespanning. Als het niet was gelukt, voelt het toch een beetje als falen. Ik stond gewoon achterstevoren, voor m’n gevoel", neemt hij zichzelf veel kwalijk. Hij kan nu opgelucht ademhalen, al is Nederland er officieel nog niet. "Dat voelt haast als falen. Ik heb hier vandaag ook teleurgesteld. We hebben die olympische plek nu, maar ik schaam me ook beetje."

Belangrijke ploegenachtervolging

Bij de vrouwen zijn alle negen plekken wel verzekerd, mede door de winst van Marijke Groenewoud op de 3000 meter. Bij de mannen is het alleen nog kijken naar de ploegenachtervolging. Het trio wat zondagmiddag op het ijs verschijnt, hoeft er 'alleen maar' voor te zorgen dat het in de top-zes eindigt. Lukt dat, dan mogen ook negen mannen naar Milaan in februari. Lukt dat niet, worden het er maar acht die om een ticket mogen strijden op het OKT tussen Kerstmis en oud en nieuw.

'Nog één vinkje nodig'

"Het internationale deelnemersveld zorgt nou eenmaal voor veel spanning. Op naar zondag, naar de ploegachtervolging. We hebben nog een vinkje nodig. De teampursuit dus. En dan op naar het OKT", zegt disciplinemanager Freek van der Wart van de KNSB tegen de krant.

'Vooral vermoeid'

Snellink gaat met de staart tussen de benen naar huis en daar vooral uitrusten. Trainen doet hij nauwelijks meer richting het OKT. "Ik denk dat ik vooral vermoeid ben."

