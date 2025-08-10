Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong heeft opnieuw succes geboekt op de racefiets. De 30-jarige kampioene versloeg in het profcriterium van Zevenbergen zelfs meerdere wielertoppers. Haar man Coen Rijpma keek trots toe.

Schaatsen en wielrennen gaan zowat hand in hand. Veel schaatsers gebruiken de fiets om fit te blijven, al helemaal als ze in de zomermaanden het ijs niet eens op kunnen. Rijpma-de Jong heeft dubbel geluk: haar man Coen is wielrenner geweest en logischerwijs nog altijd gek van de sport.

Rijpma-de Jong op de fiets

Dat de schaatsster aardig kon fietsen, was bekend. Maar in juni won ze zelfs het Nederlands kampioenschap voor rensters zonder contract. Zo werd de meervoudig wereldkampioene op de schaats ook Nederlands kampioen op de fiets. Die lijn lijkt ze door te willen brengen, want met de uitnodiging voor het Criterium van Zevenbergen, kon ze zichzelf opnieuw laten zien.

En hoe. Rijpma-de Jong fietste verrassend naar de winst, al weet je bij een criterium natuurlijk nooit in hoeverre dit eerlijk is verlopen. Toch is de man van de schaatsster enorm trots. 'Wat een held!', schrijft hij in zijn Instagram Stories. Te zien is hoe Rijpma-de Jong als winnares van een eindsprint uit de bus komt. Ook tweevoudig olympisch kampioen schaatsen Gianni Romme complimenteert haar.

Wielertoppers

Het peloton bestond niet zomaar uit willekeurige junioren. Rijpma-de Jong won de sprint van onder anderen Mischa Bredewold, de Nederlands kampioen tijdrijden én de verrassende winnares van de Amstel Gold Race. Toprensters Anouska Koster en Riejanne Markus werden ook verslagen.

Olympische Winterspelen

Het teamlid van Team Reggeborgh moet wel erg veel van fietsen houden, want één val en ze zet haar Olympische Winterspelen op het spel. De schaatsers zullen zich dit jaar toewerken richting de Spelen van Milaan, die in februari 2026 beginnen. Rijpma-de Jong hoopt zich voor haar vierde Spelen te kwalificeren. Ze won in totaal vier olympische medailles: drie bronzen en één zilveren plak.