Coen Rijpma, de partner van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong, ondernam tijdens de Tour de France een ongelooflijke heldendaad. Hij fietste elke dag voor de etappe exact dezelfde route, maar dan in zijn eentje. Het doel was geld inzamelen.

Afgelopen weekend kwam zijn heroïsche project ten einde, want ook de Tour de France 2025 werd toen afgerond, met Tadej Pogacar als winnaar van het ultieme geel. Rijpma zamelde met zijn tocht en bijbehorende posts op sociale media geld in voor de Antoinette Foundation (Voor iedereen die kracht & zelfvertrouwen vinden via sport. Tegen pesten. Voor elkaar.)

Drietjes

Ook in de dagen erna kwam Rijpma nog niet geheel tot rust. De voormalig amateurwielrenner schrijft op Instagram: "Na drie weken elke dag een etappe van de hele tour fietsen, eten, vloggen, posten, plannen, herstellen (en weer opnieuw)… is het nu even: niks moet. Antoinette hoeft deze week ook niet te trainen met de ploeg. Geen 90g/u koolhydraten. Geen lange transfers en geen planning tot op de minuut. En een weekje om weer even tot rust komen!"

Met hondje Stitch hebben ze met zijn drietjes een rustige plek opgezocht. Wel doet Rijpma qua inspanningen nog een belofte: "En ja ik werk ook m’n inbox bij."

Iets groters

Ook Rijpma-de Jong, de regerend Europees kampioene allround, kijkt uit naar de tijd die ze samen gaan doorbrengen. "Ik was er maar een paar dagen echt bij", zo kijkt ze op Instagram terug op het avontuur van haar man. "Tussen mijn eigen trainingen en het kamp in Inzell door. Maar ik leefde elke dag mee. Met elke etappe. Elk bericht. Elke stap dichter bij Parijs .Deze Tour draaide om meer dan fietsen. Om iets groters. Iets blijvends. De start van de Antoinette Foundation."

Daarnaast was het voor Rijpma niet alleen een fysieke prestatie, maar ook een emotionele missie. Hij was ooit een verdienstelijk amateurwielrenner, maar een profcarrière bleef uit. Toen vorig jaar een goede fietsmaat van hem overleed, besloot hij zijn droom niet langer uit te stellen. "Onze grote droom was vroeger altijd de Tour de France rijden", vertelde hij eerder. En dus dook hij in de voorbereiding, regelde logistiek en routes. Vervolgens begon hij aan zijn 'Tour Before The Tour'.