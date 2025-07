Coen Rijpma, de grote liefde van topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong, ging deze maand een bijzondere uitdaging aan. Hij fietst de hele Tour de France, één dag voor het peloton. Het einde is inmiddels in zicht.

In de officiële Tour de France wordt zaterdag etappe 20 verreden. Rijpma loopt een dag vooruit op de profs en voor hem staat dus al het slotstuk op het programma. Voor de laatste rit had hij flink wat support verzameld. Ook zijn vrouw Antoinette fietste mee in de laatste 132,3 kilometer naar Parijs.

Na de toegevoegde klim richting de Sacré-Cœur in Montmartre zal het peloton zondag finishen op de Champs-Elysées. Voor Rijpma is de Arc de Triomphe vandaag al in zicht. Zo is te zien op zijn Instagram Story.

'Rondjes door Parijs'

Ook Rijpma-de Jong filmde de laatste 'rondjes door Parijs'. "We zijn er bijna", zegt Coen op een van de video's. Die neemt tijdens het fietsen ook nog even de tijd voor een video van de Eiffeltoren.

Antoinette reed al meerdere etappes mee met haar man. Die was erg blij met de steun van de schaatsster. "Etappe met wederom heel veel hoogtemeters. Gisteren was ik helemaal alleen, vandaag heb ik heel veel support. En Antoinette is er ook weer", zei hij na rit 19.

De lange tocht door Frankrijk is niet zomaar een sportieve uitdaging. Rijpma fietst alle 21 etappes van de Tour de France om geld op te halen voor de Antoinette Foundation, opgericht door zijn vrouw. Die stichting zet zich in voor kinderen die worden gepest. Een onderwerp dat Antoinette nader aan het hart ligt, vanwege haar eigen ervaringen in haar jeugd.

Emotionele missie

Daarnaast is het voor Rijpma niet alleen een fysieke prestatie, maar ook een emotionele missie. Hij was ooit een verdienstelijk amateurwielrenner, maar een profcarrière bleef uit. Toen vorig jaar een goede fietsmaat van hem overleed, besloot hij zijn droom niet langer uit te stellen. "Onze grote droom was vroeger altijd de Tour de France rijden", vertelde hij eerder. En dus dook hij in de voorbereiding, regelde logistiek en routes. Vervolgens begon hij aan zijn 'Tour Before The Tour'.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.