Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong werd zaterdag tweede op de 1500 meter tijdens de World Cup schaatsen in Heerenveen. Ze eindigde een paar tienden achter Joy Beune. Een "heel klein" verschil volgens Rijpma-de Jong, die stelt dat dat haar motiveert om haar races nog meer te perfectioneren.

"Ik ben heel blij eigenlijk wel", reageerde Rijpma-de Jong op haar tweede plaats voor de camera van de NOS. "Ik reed eindelijk weer een soort van goede race. Vooral mijn laatste gedeelte. Ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Ook al was het niet helemaal perfect. Ik ben er toch blij mee", blikte ze met een glimlach terug.

Wat er niet perfect was aan haar race? "Ik denk dat ik gewoon best wel veel power heb die ik in het begin niet kwijt kan, waardoor dat eigenlijk op het eind, dat ik op die kruising denk: 'Alles of niks' en dan heb ik eigenlijk te veel power waardoor ik mezelf omhoog gooi", aldus Rijpma-de Jong.

'Geeft veel vertrouwen'

"Heel klein", zegt Rijpma-de Jong direct wanneer de verslaggever haar vraagt naar haar achterstand op Beune. Rijpma-de Jong finishte in 1.53,36. Beune was net een paar tienden sneller met 1,53.10. "Ik probeer natuurlijk ook steeds dichterbij te komen en zij (Beune, red.) is eigenlijk bijna het hele jaar al onverslaanbaar."

Dat vindt Rijpma-de Jong echter niet frustrerend. "Omdat ik weet dat ik zelf nog beter kan", beargumenteert ze. "Dus dat geeft motivatie om steeds meer te proberen de puntjes op de i te zetten en dat ik nu zo'n goede race laat zien en zo dichtbij zit, dat geeft veel vertrouwen."

