De eerste echte schaatswedstrijden moeten nog worden afgewerkt, maar nu al is er sprake van schaatskoorts in Nederland. Dat heeft te maken met één vrouw: Femke Kok. Zij zorgde dit weekend tijdens een trainingswedstrijd voor een indrukwekkende prestatie, waar legendarische voorgangers zelfs een beetje stil van werden.

Dit weekend verbaasde Kok in Thialf de schaatswereld door een baanrecord te rijden om de 1500 meter, terwijl ze die afstand jarenlang niet had gereden. De specialiste op de 500 meter en topper op de 1000 meter verbrak de snelste tijd van Antoinette Rijpma-De Jong in Heerenveen op een afstand waarvan velen niet wisten dat het binnen haar mogelijkheden lag.

Het leverde een hoop reacties op. Collega's waren onder de indruk, voormalig topschaatser Erben Wennemars kon zijn ogen eigenlijk niet geloven en zelf was Kok ook behoorlijk verbaasd. "Toen ik over de finish kwam, riepen mensen: 'je hebt een baanrecord!' En ik dacht: huh, wat zeggen zij nou? Want ik was er oprecht niet mee bezig."

Mark Tuitert vol lof

Wie ook vol lof was, was Mark Tuitert. Hij weet als geen ander hoe knap de tijd van Kok is, want hij won in 2010 olympisch goud op de 1500 meter tijdens de Spelen van Vancouver. "Dit is écht heel bijzonder", aldus de oud-schaatster in gesprek met de NOS.

Toch denkt Tuitert te weten waarom Kok juist nu, terwijl het seizoen eigenlijk nog meot beginnen, zo hard schaatst. "Alle schaatsers komen uit een trainingsblok, waarin je traint op duurvermogen. Dat zit dan heel goed aan het begin van de winter, helemaal bij sprinters als Kok." Een voordeeltje dus, en volgens Tuitert hielp ook Moeder Natuur nog een handje.

"En er was een storm, wat lage luchtdruk betekent. Daardoor krijg je ook snellere tijden." Desalniettemin is Tuitert bijzonder onder de indruk. "Een baanrecord van Kok op de 1500 meter in Thialf is heel indrukwekkend."

Advies van Marianne Timmer

Daar sluit Marianne Timmer, die in 1998 op de afstand goud won tijdens de Spelen van Nagano, zich bij aan. Zij geeft de topschaatsster advies, want wat is wijsheid voor Kok als ze sowieso op de 500 en de 1000 meter wil gaan schitteren? "Ik zou die 1500 meter als een snoepje erbij pakken, anders gaat het toch weer ten koste van je snelheid op de 500."

Belangrijke schaatsmaanden

De komende maanden wordt duidelijk hoe Kok en haar concurrentes er voor staan. De NK afstanden beginnen op 31 oktober en duren tot 2 november. Dat is de eerste écht grote test van het seizoen. Niet alleen de nationale titel, maar ook plekken ovor de wereldbekerwedstrijden staan daar op het spel. Eind december wacht het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) waar de tickets voor de Spelen van Milaan (in februari) worden verdeeld.