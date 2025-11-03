De oplettende kijker zag tijdens de NK afstanden dat Femke Kok iets anders deed dan normaal. Dat deed de topschaatsster na een tip van Ireen Wüst. Desondanks vond de 25-jarige Kok het spannend om te doen: "Ik nam echt een risico."

Kok reed vorige maand een baanrecord in Thialf op de 1500 meter. Dat deed zij bij een trainingswedstrijd. De sprintster - die de 'schaatsmijl' normaliter niet rijdt - deed dat door continu met de handen op haar rug te schaatsen. "Dat pakte toen heel goed uit", sprak Kok tegen NU.nl.

Bij de NK nam ze naar eigen zeggen 'echt een risico' door het weer te doen. Ze sprak erover met oud-topschaatsster Ireen Wüst, die haar bemoedigende woorden toesprak: "Gewoon doen." Kok blikt er positief op terug: "Het ging ook niet de hele tijd goed, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb."

'Dat had ik al uit mijn hoofd gezet'

Bij een andere trainingswedstrijd deed ze hetzelfde op de 1000 meter en bleef toen maar zeven honderdsten boven het baanrecord van Jutta Leerdam. Kok wist bij de NK afstanden al dat ze geen baanrecords zou verbreken. Ze had namelijk de scherpte niet. "Dat baanrecord had ik al vóór de start uit mijn hoofd gezet. Ik werd wakker met stijve spieren en merkte aan alles dat ik niet fris genoeg was."

Kok moest er nog heel erg aan wennen, maar is blij dat ze het geprobeerd heeft. "Al was dat best spannend." Ze benadrukt dat het lastig is qua coördinatie en een grote verandering is qua techniek. Schaatsers passen de methode toe omdat ze met beide armen op de rug aerodynamischer zijn. Het blijkt ook voor meer snelheid te zorgen, maar toch houden veel rijders nog vast aan het 'vaart maken' met één arm los.

Uitstekende resultaten

Kok won overigens beide afstanden. Zeker het winnen van de 1000 meter was knap, omdat Leerdam de afgelopen zes jaar de snelste was op dat onderdeel. Door haar dubbele zege kwalificeert Kok zich op beide afstanden voor de World Cups.