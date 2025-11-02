Femke Kok heeft een gehavende Jutta Leerdam na zes jaar onttroond op de 1000 meter bij de NK afstanden. De rijdster van Team Reggeborgh reed in een geweldige rit naar haar tweede gouden medaille van het weekend. Teamgenote Marrit Fledderus eindigde als tweede en regerend kampioene Leerdam werd ondanks fysieke problemen nog knap derde.

Leerdam pakte de afgelopen zes jaar de titel op de 1000 meter en is dan ook al tijden de koningin van de kilometer. Kok kwam eerder deze maand bij een trainingswedstrijd echter in de buurt van het baanrecord van Leerdam en dus werd rekening gehouden met een spannend duel. De regerend kampioene voelde op zaterdag tijdens de 500 meter echter iets in haar lies schieten en twijfelde zelfs om te rijden. Dat deed ze toch, maar zelf zei ze vooraf vooral bezig te zijn met plaatsing voor de World Cups en niet met een zevende gouden medaille op rij.

Kok onttroont Leerdam

Ze nam het op tegen Suzanne Schulting en leek lange tijd op weg naar een hele sterke tijd, maar bleek in de laatste ronde toch veel in te moeten leveren door haar kwetsuur. Leerdam zette op dat moment de snelste tijd neer en wist dat ze met een rijd van 1.14,20 in ieder geval zeker was van deelname aan de World Cups. Genoeg voor de winst was het echter niet.

Alle ogen waren gericht op wat Kok zou gaan doen en ze stelde niet teleur. Ze ging nog sneller van start dan Leerdam en waar de slotronde normaal in het voordeel is van Leerdam, was dat deze keer niet het geval. Kok reed als enige van het hele veld onder de 1.14 en pakte met 1.13,59 het goud. Teamgenote Fledderus was ook net iets sneller dan Leerdam en greep het zilver.

Naast Kok, Fledderus en Leerdam mogen ook Isabel Grevelt en Antoinette Rijpma-De Jong naar de eerste World Cups van het jaar.

Nieuwe domper Suzanne Schulting

Schulting greep op de 500 meter met een verschil van 0,01 seconde naast een ticket voor de World Cup en ook op de 1000 meter zat plaatsing er niet in. De topschaatsster van Team Essent kwam niet verder dan de elfde tijd en bleef ver verwijfderd van de top vijf. Dat zal een flinke domper voor Schulting zijn. Haar ploeggenote Angel Daleman greep net mis op de 1000 meter, maar zij mag zich troosten met startbewijzen op de 500 en 1500 meter.

