Topschaatsster Femke Kok was zaterdag de snelste op de eerste 500 meter bij de NK afstanden. Jutta Leerdam moet dus in de achtervolging tijdens de tweede heat. Zij pakte de vijfde plek.

Zaterdag kwamen Leerdam en Kok voor het eerst in actie, de 1500 meter op vrijdagavond oversloegen. Het beloofde een spannende strijd te worden. Ook toppers als Angel Daleman en Suzanne Schulting strijden om het goud en plaatsing voor de World Cups.

Leerdam werd met luid gejuich ontvangen in Thialf. Zij reed zich nog net in de top vijf van de eerste heat met een tijd van 37.83. De teleurstelling was van haar gezicht af te lezen en ze zal aan de bak moeten in de tweede 500 meter om nog een medaille te bemachtigen.

De slotrit ging tussen Kok en Schulting. Kok maakte meteen indruk met een sterke opening. Zij was de snelste in de eerste 500 meter. Ze reed 37.102. Schulting werd zevende met een tijd van 37.921. Daleman werd vierde. De 18-jarige was slechts een fractie sneller dan Leerdam.

World Cups

In Thialf worden komend weekend niet alleen de nationale titels verdeeld, maar staan er ook tickets voor de eerste World Cups van het jaar op het programma. De beste vijf rijders op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich voor de eerste wereldbekers. Op de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) is dat enkel de top-3 en op de 5000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) mogen alleen de snelste twee aan die wedstrijden meedoen.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

