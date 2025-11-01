Topschaatsster Femke Kok verbaasde vlak voor de echte start van het olympisch seizoen met een baanrecord in Thialf op de 1500 meter, een afstand die ze normaal niet rijdt. Ze koos er ook op de NK afstanden voor om daar niet te starten. "Wie weet in de toekomst..."

Kok sloeg de 1500 meter op vrijdagavond over. Dat had alles te maken met de 500 meter op zaterdag en 1000 meter die op zondag verreden wordt. Die hebben prioriteit voor de schaatsster van Team Reggeborgh. En dus koos ze voor wat meer rust.

"Stiekem was ik wel blij dat ik lekker in mijn bed lag", lacht ze in gesprek met NOS na haar eerste 500 meter. "Maar ik had het ook leuk gevonden om hem wél te rijden en te kijken wat ik daar kan. Maar voor mij is dat nu niet slim. Wie weet in de toekomst..."

Begin oktober klokte Kok bij een trainingswedstrijd in Thialf 1.52,69. Daarmee was ze een fractie sneller dan Antoinette Rijpma-de Jong, die het baanrecord in handen had met 1.52,95. Een knappe prestatie dus van de sprintster van Reggeborgh. Op de 500 meter heeft ze ook het baanrecord in handen. Die staat op 36,79. Zaterdag klokte ze 37.102.

'Degelijk'

"Een degelijke tijd", zegt Kok daarover. "Als ik het verschil zie, is het een mooi begin. Er zaten wel wat foutjes in mijn rit, maar de eerste 500 meter is altijd wat onwennig. Daarom ben ik alleen maar blij met deze tijd."

Baanrecord Jenning de Boo

Jenning de Boo wist vrijdag bij de mannen wel het baanrecord te verbreken met een geweldige tijd van 33,98. "Niet normaal wat hij heeft laten zien, echt ongekend hoe hij zich heeft herpakt", zegt Kok over de tweede rit van De Boo, die in de eerste 500 meter niet de beste was. "Dat is echt mega knap. Ik ga mijn best doen om ook bij mijn baanrecord in de buurt te komen, maar dat is nu niet het doel. Ik hoop dat ik die wel weer kan aanscherpen, maar het gaat nu om de Nederlandse titel."

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties. Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.