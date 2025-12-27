Femke Kok plaatste zich op het olympisch kwalificatie toernooi voor de Spelen van Milaan. Daar hield iedereen eigenlijk wel rekening mee, maar Kok zelf zag flink op tegen het OKT. Ze is natuurlijk 'mega blij' met haar plaatsing, zeker omdat het chaos troef was in Heerenveen.

"Het is echt zo'n opluchting", vertelt Kok kort na haar gewonnen 1000 meter in Thialf aan Eurosport. Ze is een specialiste op de 500 meter, maar kan ook goed overweg op de dubbele afstand. Toch was ze enorm nerveus. "Ik keek echt het meeste op tegen deze dag, de 1000. Want ik vind het gewoon een lastige afstand."

Verrassend drietal

Ze won de afstand voor Suzanne Schulting en Naomi Verkerk, die momenteel ook op de zogeheten matrix staan. Een verrassend drietal, dat mede door de val van Jutta Leerdam en teleurstellingen van Antoinette Rijpma-De Jong ontstond. "Ik wilde gewoon zo graag dat ticket binnenhengelen ik ben heel erg blij dat dat gewoon ruim is gelukt vandaag."

Belabberde aanloop voor Femke Kok

En dat terwijl de aanloop voor Kok vrij belabberd was dankzij de crash van Leerdam. "Alles wat tegen kon zitten, zat eigenlijk tegen bij mij. Want eerst viel er iemand, toen waren er valse starten en ik had zelf ook nog vals. Dus je merkt dat de wedstrijd eigenlijk stil ligt. Dat is altijd heel spannend."

Het zorgde voor een 'verkrampte' Kok aan de start van haar race. "Ik kreeg erg echt heel veel stress van. Gewoon zenuwen, maar ik dacht ook: wat er ook gebeurt, ik wil geen diskwalificatie dus ik ga maar gewoon op safe." En dat lukte: Kok won 'gewoon' en gaat naar de Spelen. Zondag kan ze op de 500 meter haar OKT nog eens extra bekronen met een zege op haar favoriete afstand.

Marianne Timmer is onder de indruk

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud was schaatsicoon Marianne Timmer onder de indruk van Kok. En dat terwijl ze dag dat de topsprintster helemaal niet haar allerhoogste niveau haalde. "Kijk, zij hoeft nu nog niet top top top te zijn, want zij is eigenlijk goed genoeg. Natuurlijk is ze zenuwachtig, maar niet zo zenuwachtig als dat het écht erop of eronder is."

