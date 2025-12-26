Femke Kok plaatste zich vrijdag tijdens het OKT voor de Olympische Spelen van Milaan. Ze is daar een van de absolute kanshebbers op een gouden medaille. Schaatsicoon Marianne Timmer vindt het in ieder geval een 'cadeautje om naar te kijken'.

Kok was vrijdag het snelste op de 1000 meter met een tijd van 1:14.08. Zondag zal ze ook nog starten op haar favoriete afstand: de 500 meter. Maar de topschaatsster is dus sowieso al geplaats voor de Spelen. Daar kan ze misschien wel verrassen.

'Niet bang'

'Er zit veel meer in het vat voor Femke Kok', luidt de stelling in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Nou, dat vond ik vorig jaar wel, maar dit jaar heeft ze absoluut laten zien dat ze niet bang is voor de 1000 en ze heeft natuurlijk 1500 meter doorgekacheld", is het oordeel van Timmer. Is er dan nóg meer verbetering mogelijk?

"Zij heeft wel winst geboekt op het aangaan van de 1000 meter", vervolgt de drievoudig olympisch kampioene. "Vorig jaar zag je dat ze een goede opening had, maar de eerste ronde eigenlijk heel voorzichtig ging rijden. En zij moet het hebben van een hele snelle eerste ronde."

"Die laatste ronde ga je toch wel kapot", vervolgt Timmer. "Dus dan kan je maar beter zorgen dat je er maximaal in vliegt dan dat het halfbakken is. Want moe word je toch."

Topvorm

Tijdens het OKT moest Kok wat langer wachten op haar rit, vanwege de val van Jutta Leerdam op de 100 meter. Het ijs moest daarna gecontroleerd worden. "De omstandigheden zijn zwaar, dus dat is voor Femke ook heftiger dan. Maar zij is dit seizoen een cadeautje om naar te kijken."

Hoewel ze al het hele seizoen uitblinkt, kan het zomaar zijn dat ze tijdens de Spelen boven zichzelf uitstijgt. "Kijk, zij hoeft nu nog niet top top top te zijn, want zij is eigenlijk goed genoeg. Natuurlijk is ze zenuwachtig, maar niet zo zenuwachtig als dat het echt erop of eronder is. Maar met haar timing en dat hele lichte... Het ziet er zo makkelijk uit, maar dat is schaatsen. Ja, dit is topsport, topvorm."

