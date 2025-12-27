De eerste dag van het olympisch kwalificatie toernooi was er een om heel erg snel te vergeten voor Jutta Leerdam. Het Nederlandse boegbeeld van de 1000 meter kwam op het ijs in Thialf hard ten val. Daardoor is ze nog lang niet zeker van een olympisch ticket. En ongewild werd ze door haar val ook wereldnieuws.

Want in het buitenland gaan ze aan de haal met de zeldzame valpartij van Leerdam. In haar rit tegen Angel Daleman opende Leerdam sterk, maar ging ze in de tweede bocht hard onderuit. Ze botste tegen de boarding en liet de tranen de vrije loop.

"Zijn de Winterspelen op haar favoriete nummer plots een verre droom?", vraagt het Belgische Sporza hardop af. Onze zuiderburen bekeken de verrichtingen in Thialf met veel aandacht, zeker omdat Leerdams beroemde partner Jake Paul in Heerenveen aanwezig was. "Maar uitgerekend voor de ogen van haar verloofde Jake Paul liep het helemaal fout."

Leerdam toch naar de Spelen?

Dat de beroemde Amerikaan in shock op de tribunes zat, ontging ook talkSPORT niet. "Hij keek toe hoe zijn verloofde Leerdam ten val kwam tijdens de cruciale kwalificatiewedstrijd voor een plek op de Olympische Winterspelen van 2026." Femke Kok en Suzanne Schulting zijn zeker van een ticket naar Milaan, voor Leerdam is dat dus nog maar de vraag.

Ze krijgt een herkansing op de 500 meter. Via die afstand en de matrix van de KNSB kan ze zich gewoon nog kwalificeren. "Ondanks het incident maakt Leerdam nog steeds kans om erbij te zijn", aldus het internationale sportmedium. Leerdam kan mogelijk rekenen op een aanwijsplek. Dat zou dan ten koste gaan van nummer drie Naomi Verkerk.

Leerdam weer in actie

Leerdam moet zich zien te herpakken voor zondag. Dan wachten twee 500 meters waarop de topschaatsster sportieve revanche kan nemen. Het OKT duurt tot en met dinsdag. Overigens komt ze waarschijnlijk ook in actie 1500 meter, want daar staat ze ingeschreven. Mocht Leerdam in aanmerking komen voor een aanwijsplek, is het de vraag wanneer daar duidelijkheid over komt. Volgens Olympics.com volgt dat in de eerste week van januari.

