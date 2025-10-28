Met drie wereldtitels op zak is ze topfavoriet voor goud op de mass start op de Olympische Spelen in Milaan-Cortina. Maar niets is zeker, weet Marijke Groenewoud. Zij heeft immers op uitgerekend haar favoriete discipline slechte herinneringen, vertelt ze in de podcast Schaats Inside van Sportnieuws.nl

De vrolijke Friezin wil er niet te veel mee bezig zijn, met die Spelen die onherroepelijk aande horizon verschijnen. "Er zijn nog genoeg andere wedstrijden daarvoor, dus daar kijk ik eerst naar”, zegt ze vaststellend. "Natuurlijk praat je er af en toe wel over, we proberen eralleen niet te veel mee bezig te zijn.” Ze klinkt nuchter, gefocust op de korte termijn. Geen grootspraak, zonder olympische koorts.

Knetterhard schaatsen op OKT

Gewoon bezig zijn met de eerste doelen, want als je die niet haalt, dan kom je niet eens op de Spelen, weet de ervaren Groenewoud. En dat doe je het best door altijd proberen de beste te zijn. "Je moet gewoon hard schaatsen op het OKT en jezelf er tussen rijden", zegt ze over het sleutelmoment in december. "Dat geouwehoer over matrixen en quotaplekken moet je links laten liggen. Als je knetterhard schaatst bij het OKT, dan sta je als het goed is hoog op die matrix.”

De mass start blijft haar favoriete onderdeel, maar is ook een oefening in samenwerking? "Ik zou het liefst met Elisa Dul de mass start rijden, ja zeker", zegt Groenewoud. "We zitten al acht jaar samen bij Jillert in de ploeg, dus we kennen elkaar door en door. Als we tijdens de wedstrijd naar elkaar kijken, weten we precies wat we bedoelen.”

'Dan heb je geen gezeik'

Dul is het daarmee eens: "We vullen elkaar goed aan. En je weet ook gewoon wat er nodig is.” De twee willen zich allebei individueel plaatsen, om het lot niet in handen van de keuzecommissie te leggen. "Het mooiste is dat we het allebei individueel halen", zegt Groenewoud. "Want dan heb je geen gezeik.”

De Spelen zelf zijn volgens Dul wel weer een heel ander verhaal. "Daar heb je geen klassement of B-groep waar je rekening mee moet houden", zegt ze. "Bij de World Cups moet je nog punten halen, op de Spelen heb je dat natuurlijk niet.”

Slechte ervaringen

Dat het op de Olympische Spelen altijd anders gaat, weet Groenewoud uit eigen ondervinding. "Ik heb alleen maar slechte ervaringen aan die mass start”, geeft ze eerlijk toe. "Er stonden toen bijvoorbeeld vanuit China ineens twee heel andere dames aan de start. Die waren nogal van het trekken en duwen. Dat had je het hele seizoen niet gehad. Dat vond ik ook wel een dingetje.”

In Beijing viel Groenewoud in zowel de halve finale als de finale tegen het ijs. Irene Schouten pakte vervolgens goud, terwijl Groenewoud moest toekijken. "Nee, daar probeer ik niet te veel aan te denken", zegt ze. "Afgelopen seizoen ging hartstikke goed, dus daar hou ik me gewoon aan vast. De races van vier jaar terug moet je snel vergeten.”

Haar ambities voor Milaan laat ze er niet minder om klinken. "Ik moet me eerst plaatsen, dat is stap één", zegt ze. "En als ik daar ben, dan kom ik in principe maar voor één ding en dat is goud. Dat is dus wel duidelijk.”

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside schuiven twee gasten aan. Het zijn Marijke Groenewoud en Elisa Dul van Team AH Zaanlander. Zij kijken uitgebreid vooruit op het nieuwe schaatsseizoen dat later deze maand écht gaat beginnen. Daarnaast komt de Olympische Spelen uiteraard ter sprake en beantwoorden ze pikante stellingen.