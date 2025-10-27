Met de Nederlandse vlag voor de troepen uit, voor het oog van de wereld een kolkend San Siro-stadion inlopen, het zou voor Marijke Groenewoud een droom zijn die uitkomt op de Olympische Winterspelen. Toch doet ze er alles aan om die droom te verstoren, vertelt ze in de podcast Schaats Inside van Sportnieuws.nl.

Als ze heel eerlijk is, wil ze er eigenlijk nog helemaal niet mee bezig zijn, die Olympische Spelen. ‘Eerst maar ‘s goed schaatsen’ is de nuchtere benadering van Marijke Groenewoud. ”Er was toevallig deze week een ouderbijeenkomst", vertelt Groenewoud. "Daar kregen ze allemaal informatie. Mijn ouders zijn wel heel erg van: eerst plaatsen, en dan zien we wel weer. Maar toch, ergens wil ik wel een beetje die informatie binnenhalen. Maar dan denk ik altijd wel: eerst maar plaatsen hoor. Doe maar even rustig aan.”

Zenuwachtig wordt ze er niet van, maar het is wat haar betreft allemaal nogal vroeg. "Ik hoef nog niet te weten wanneer de openingsceremonie is of de sluiting", stelt ze vast. "Maar daar ging het bij die bijeenkomst allemaal wel over.”

Supervet

Toch wordt ze even op de proef gesteld als de vraag komt of ze zelf naar de openingsceremonie zou gaan als ze van chef de mission Carl Verheijen de Nederlandse vlag mag dragen. “Als hij tegen me zegt dat ik de vlag mag dragen, dan ga ik dat zeker doen”, zegt ze direct. “Dat is supervet toch?”

Maar dan daalt het besef in dat er toch een addertje onder het gras zit. “Als ik me plaats voor de 3 kilometer, dan kan dat waarschijnlijk niet", zegt ze. "Want dat is de dag erna. Vier jaar terug hoefde ik alleen de 1500 meter, de teampursuit en de mass start te rijden, dus toen had ik wel tijd om erheen te gaan. Maar stel, ik zou me nu plaatsen voor een 3 kilometer, dan kan het niet.”

Sluitingsceremonie als oplossing

Dat levert een opvallende conclusie op. Het liefst hoopt ze dus dat ze niet naar de openingsceremonie kan. Elisa Dul, haar ploeggenoot, ziet niettemin toch mogelijkheden om Groenewoud aan het erebaantje te helpen. "Je mag hem ook bij de sluitingsceremonie dragen, dan is het toch ook wel weer mooi?” zegt ze. "En vaak heb je dan ook iets moois neergezet.”

"Eigenlijk wel, ja”, lacht Groenewoud in antwoord op haar teamgenoot. "Dan ga ik zeker wel naar de sluitingsceremonie.” Dul merkt op dat ze dan 'sowieso safe zit' qua tijd. "Duidelijk", zo besluit Groenewoud.

