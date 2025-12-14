Sanne in 't Hof is terug op de plek des onheils, en hoe. De Nederlandse schaatsster was eerder dit jaar ook al in Hamar, toen voor de WK afstanden. Wat ze toen in de Noorse schaatsplaats meemaakte, brengt nog steeds slechte herinneringen in haar naar boven. Maar nu is ze 'een andere versie' van de Sanne van toen. En gelukkig maar.

Met een verdienstelijke zesde plaats op de drie kilometer sloot ze haar eerste A-groep van dit seizoen puik af. Ze gaf op de lange afstand bij de vrouwen nog geen vier seconden toe op winnares Marijke Groenewoud en dat stemt tevreden. "Ik heb de weg omhoog gevonden, zo voelt het. Het gaat nu veel beter en ik zit goed in mijn vel. We (zij en haar team, red.) hebben dingen gevonden die werken."

'Echt heel ziek'

Hoe anders was dat in maart 2025. Ze was in de Noorse schaatstempel in Hamar en zou de WK afstanden rijden. Ze bleek alleen een heftig virus onder de leden te hebben. De buikgriep sloeg haar dromen in duigen en ze weet nu nog goed hoe ze zich toen voelde. "Ik heb niet zo hele goede herinneringen aan toen. Ik was echt heel ziek. Dat gevoel kwam wel weer even omhoog toen ik het hotel binnenliep. Ik kreeg allemaal flashbacks", zegt ze in gesprek met de NOS.

'Ik werd helemaal platgespoten'

Op de WK afstanden was ze mentaal wel op het ijs, maar fysiek lag ze in het ziekenhuis. Daar heeft ze toen een hele dag moeten liggen. "Dat was niet heel fijn. Ik werd helemaal platgespoten en had heel veel pijn. Daarna kon ik niks. Ik kon drie dagen niet eten en amper lopen. Ik kon niet eens staan, echt niks. Toen was ik echt heel slecht. Nu ben ik een hele andere versie dan toen, gelukkig. Dit jaar i een nieuw jaar en ik hoop positieve herinneringen te maken hier."

'Voor het eerst in lange tijd'

Dat lukte met een uitstekende rit op de drie kilometer. Vorige week in Heerenveen verdiende ze haar plekje in de A-groep terug met winst op de vijf kilometer in de B-groep. "Dat was echt een mooie rit, voor het eerst in lange tijd. Daar was ik echt even heel blij mee."

