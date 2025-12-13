Nederlandse topschaatsster Marijke Groenewoud heeft goud gewonnen op de 3000 meter bij de World Cup in Hamar. Tijdens de wedstrijden in Noord-Amerika stelde ze nog enigszins teleur, maar zaterdag liet ze zich weer van haar beste kant zien. Het leverde haar een unieke prestatie op.

Sanne In 't Hof kwam voor het eerst in actie in de A-groep op de 3000 meter. Ze reed 4:04.64. Daarna was het de beurt aan Marijke Groenewoud. Zij reed een uitstekende rit en was veel sneller dan haar directe tegenstander Ivanie Blondin. De Nederlandse zette een tijd van 4:00.95 neer. Dat is sneller dan haar races in Salt Lake City en Calgary op deze afstand.

Ze was ook haar concurrenten Isabelle Weidemann en Ragne Wiklund te snel af. Die werden tweede en derde met respectievelijk 4:01.30 en 4:01.41. In de slotrit wisten ook wereldrecordhoudster Martina Sáblíková en de Belgische Sandrine Tas niet aan de tijd van Groenewoud te komen. Zo won ze voor het eerst in haar leven een World Cup-wedstrijd over 3000 meter. Een unicum dus voor de schaatsster van Albert Heijn-Zaanlander.

De Nederlandse Bente Kerkhoff werd twaalfde met haar tijd van 4:08.15.

Joy Beune afwezig

Joy Beune, de regerend wereldkampioene op de 3000 meter, was niet aanwezig in Hamar. Zij slaat de World Cup over om zich in Nederland voor te bereiden op het OKT. Daar worden tussen kerst en oud en nieuw de tickets voor de Olympische Spelen verdeeld.

