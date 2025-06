Topschaatsster Irene Schouten deelt vertederende beelden van leven als moeder

Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten geniet van warme, liefdevolle momenten met zoon Dirk. De schaatsster beviel eind vorig jaar van haar zoon, waarna ze snel weer op het ijs stond. Wegens de gezondheid van Dirk, heeft de schaatsster er nu voor gekozen om alle aandacht op het thuisfront te vestigen en het schaatsen op een lager pitje te zetten.

In december beviel Schouten beviel van haar zoon. Niet lang daarna stond ze alweer op het ijs. Ze verscheen in maart bij een marathonwedstrijd aan de start, maar dat bleek achteraf het begin van het einde van haar tijd bij Team Albert Heijn Zaanlander te zijn. Er ontstond een conflict tussen de schaatsster en haar ploeg en uiteindelijk werd besloten om uit elkaar te gaan. Daarna hield de schaatsster zich bezig met het oprichten van haar eigen marathonploeg.

Schaatsteam van Jillert Anema slaat belangrijke slag na intense rel met Irene Schouten: 'Waardevolle aanwinst' Team Albert Heijn Zaanlander heeft een belangrijke slag geslagen. Na de breuk met Irene Schouten hebben ze het contract van de talentvolle Bente Kerkhoff verlengd.

Aandacht op het thuisfront

Na de breuk richtte Schouten zich op het oprichten van haar eigen ploeg voor volgend jaar. Dat leek de goede kant op te gaan, maar toen deelde de schaatsster een vervelend bericht op Instagram waarin ze schreef dat ze vanwege de gezondheid van haar zoon heeft moeten besluiten de stekkers uit het project te trekken. Sindsdien is haar aandacht vooral op het thuisfront gevestigd.

Dat laatste levert in elk geval een hoop kiekjes op van liefdevolle momenten die de topschaatsster met haar naasten beleeft. Onlangs deelde ze al een liefdevolle foto van Dirk in de armen van haar moeder. In haar verhaal op Instagram deelde ze dit weekend een vertederende video waarop te zien was hoe ze dirk uit de box oppakte en hem kusjes en knuffels gaf, voordat ze het huis verliet voor een training.

i © Instagram: @ireneschouten1

Gezondheid

De topschaatsster heeft wat te verduren gehad rondom de gezondheid van haar naasten. Niet alleen trok ze de stekkers uit haar eigen project vanwege de gezondheid van zoon Dirk, ook haar moeder leed jaren geleden aan een hersenbloeding.

Prachtige momenten: topschaatsers Irene Schouten en Kjeld Nuis zetten zich in voor hele bijzondere actie Als topsporter kan je het nodige vertellen en delen over je sport. Dat geldt ook voor schaatsers Kjeld Nuis en Irene Schouten. Zij hebben dit op zondag gedaan op een speciaal evenement.

In het tv-programma De Klassenavond vertelde Schouten openhartig dat haar moeder 'een hele andere vrouw' is sinds de hersenbloeding. Vooral nu ze zelf een kindje heeft, merkte ze ook dat ze haar moeder extra mist doordat ze bepaalde vragen niet meer kan stellen aan haar.