Schaatsteam van Jillert Anema slaat belangrijke slag na intense rel met Irene Schouten: 'Waardevolle aanwinst'

Team Albert Heijn Zaanlander heeft een belangrijke slag geslagen. Na de breuk met Irene Schouten hebben ze het contract van de talentvolle Bente Kerkhoff verlengd.

De 23-jarige Kerkhoff heeft haar contract bij het team van Jillert Anema met twee jaar verlengd, waardoor ze tot en met 2027 verbonden blijft met Team Albert Heijn Zaanlander. De schaatsster uit Oostwoud, die de afgelopen seizoenen indruk maakte in zowel het marathonschaatsen als op de langebaan, kijkt vol vertrouwen uit naar de komende jaren bij de ploeg.

" De afgelopen twee jaar heb ik op zowel de marathon als langebaan mooie stappen gemaakt. Het team past bij me, ik heb het er erg naar mijn zin en ik kijk er dan ook naar uit om deze samenwerking te verlengen", zo vertelt Kerkhoff in een persbericht op de website van het team.

'Waardevolle aanwinst'

In hetzelfde persbericht spreekt Team Albert Heijn Zaanlander over een waardevolle aanwinst. " Na een succesvolle stageperiode in 2023 maakte Kerkhoff de overstap naar het team van Jillert Anema. Haar prestaties in zowel het inlineskaten als het schaatsen hebben haar tot een waardevolle aanwinst voor het team gemaakt. Afgelopen seizoen stond zij voor het eerst aan de start van een volledig marathonseizoen voor de ploeg, wat resulteerde in winst in zowel het algemeen- als het jongerenklassement in de Marathon Cup."

Andere versterkingen

Eerder werd al bekend dat beloftenrijder Kevin van der Horst en Tjerk de Boer hun contract met een jaar hebben verlengd. Ook de talentvolle Daan Gelling blijft tot en met 2027 verbonden aan de ploeg. Ook zijn de eerste twee aanwinsten voor het komende seizoen aangekondigd: Sofia Schilder en Hylke de Boer sluiten zich aan bij het team.

Rel

Waar het team van Anema hiermee lekker bezig is met de voorbereidingen op het komende seizoen, moest het eerder dit jaar nog afscheid nemen van Irene Schouten. Na een enorme rel tussen de coach en de schaatsster gingen beide partijen uit elkaar.

Anema was het absoluut niet eens met haar plan. Toch besloot ze zich als individuele rijder in te schrijven voor de marathon. Omdat ze buiten medeweten van haar team meedeed, verscheen ze niet in het tenue van Albert Heijn-Zaanlander, waar ze toen nog tot 2026 onder contract stond. Als gevolg hiervan werd het contract ontbonden.

Stekker uit nieuwe ploeg

Schouten was daarna op de achtergrond bezig met het opzetten van een eigen ploeg, waarvan ze kopvrouw zou worden. Maar ze moest zelf een stekker uit het plan rondom een marathonterugkeer trekken, vanwege gezondheidsproblemen van haar zoontje.