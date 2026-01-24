Topschaatsster Joy Beune heeft vlak voor haar vertrek naar de Olympische Winterspelen in Milaan een letterlijk kijkje in de keuken gegeven. In haar keuken bereidde Beune op geheel eigen wijze een Italiaanse pasta met een bijzondere en toepasselijke naam: een pasta 'Beunaise'.

In tegenstelling tot haar vriend en routinier Kjeld Nuis, zijn de Olympische Winterspelen in Milaan de eerste Spelen waar Beune aan zal deelnemen. Hoewel ze zich kwalificeerde op de 3.000 meter en ploegenachtervolging, werd het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) overschaduwd door teleurstellingen voor Beune, die zich tegen de verwachtingen in niet kwalificeerde op de 1.500 en 5.000 meter.

Ondanks de grote teleurstelling, focust Beune zich nu op de disciplines waarop ze wél in actie zal komen in Milaan. TeamNL ging bij Beune thuis in Nederland op bezoek en filmde de blondine terwijl ze alvast in Italiaanse sferen kwam door een pasta te bereiden, en hoewel het eindresultaat er smakelijk uit zag, werd één ding al snel duidelijk: het schaatsen ligt Beune beter dan het koken.

Kookvlog

Beune tovert al snel een lach op het gezicht van de makers van de kookvlog als ze het woord 'oregano' op een bijzondere wijze uitspreekt. Al snel wordt duidelijk dat Beune meer verstand heeft van ijs dan van de ingrediënten, zo blijkt wel wanneer ze een bleekselderij verwart met bieslook. Ook voor het snijden van uien heeft ze een bijzondere methode. Zo pakt ze zichzelf als een soort astronaut in met een pandeksel voor haar gezicht en capuchon over haar hoofd, om tranen te voorkomen.

Ondertussen videobelt ze nog even met Nuis, die de keukenprinses nog wat succes toewenst met de woorden: "lekker koken, wijffie!" Al met al verschijnt er aan het einde van de video een op het eerste oog smakelijk uitziende pasta op tafel met een toepasselijke pastasoort, namelijk in de vorm van zes olympische ringen. Alleen op haar uitspraak moet de schaatsster nog even oefenen voordat ze het vliegtuig pakt naar Milaan. "Bon appétit", roept ze enthousiast. "O nee, dat is Frans", bedenkt ze zich.

