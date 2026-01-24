Topschaatsster Suzanne Schulting heeft in Inzell laten zien klaar te zijn voor de 1000 meter op de langebaan van de Olympische Winterspelen in Milaan. De Nederlandse werd eerste in de B-groep met een tijd van 1.15.21. Naomi Verkerk werd tweede met een tijd van 1.16.05, net iets minder dan een seconde langzamer dan Schulting.

Zaterdagochtend rond 9.30 uur verschenen Schulting en Verkerk aan de start van de 1000 meter in de B-groep in de Max Aicher Arena te Inzell. Schulting kreeg in Hamar nog een wildcard voor de A-groep, maar dat liep uit op een teleurstelling.

Ze werd achttiende waardoor ze degradeerde naar de B-groep. Voor de eerste drie World Cups had ze zich überhaupt niet gekwalificeerd op de 1000 meter.

Olympische Winterspelen in Milaan

Schulting kan na haar zege in de B-groep met vertrouwen gaan inpakken voor Milaan, waar ze zowel op de langebaan als binnen de shorttrack in actie zal komen. Ze plaatste zich op het OKT voor de Spelen met een tweede plek op de 1000 meter. Verkerk viel met een derde plek buiten de veilige plekken op de matrix, waarna Jutta Leerdam een aanwijsplek kreeg.

Zaterdagmiddag kan Schulting haar tijd vergelijken met dat van haar Nederlandse conculega's. Dan komen Leerdam, Femke Kok en Marrit Fledderus in actie op de 1000 meter in de A-groep. Alleen Fledderus zal niet in Milaan in actie te zien zijn.

Ophef

De laatste weken ontstond er wat ophef over de deelname van Schulting aan de Olympische Winterspelen als shorttrackster. De KNSB wees de drievoudig olympisch kampioene aan voor een plek op de 1500 meter binnen de shorttrack. Iets waar hier en daar kritiek op was vanwege haar focus op de langebaan.

In Milaan zal Schulting dan ook pas na 9 februari aansluiten bij het shorttrackteam van bondscoach Niels Kerstholt. Eerst hoopt ze furore te maken op de 1000 meter binnen het langebaanschaatsen.

