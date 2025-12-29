Het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi is in volle gang. In schaatstempel vechten Neerlands beste rijders om tickets voor de Winterspelen in Milaan. De spanning kan hoog oplopen. Dat was het moment dat voormalig olympisch kampioene Marianne Timmer op haar best was.

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud krijgt het schaatsicoon de vraag wat haar herinneringen zijn aan het OKT. Na lang aarzelen zegt Timmer: "Ik was meestal wel goed, maar niet top top. Maar dat hoefde ik ook niet te zijn. Goed genoeg. Dat was voor mij wel een lekker gevoel. Ik heb het niet als een heel zwaar iets – het is natuurlijk wel spannend – ervaren. Maar ik zat wel helemaal in die bubbel. Ik heb daar altijd heel erg naar toe kunnen werken. Het was voor mij een kleine Olympische Spelen."

'Mokerslag' voor Timmer

Timmer plaatste zich voor de Spelen van 1994 in het Noorse Lillehammer, waarbij geschaatst werd in het befaamde Vikingskipet van Hamar. Dat deed ze door onder de 1 minuut 22 te rijden bij de 1000 meter op de WK sprint in Calgary. Uiteindelijk ging Timmer toch niet. "Ik zat met mijn ouders voor de tv en toen vertelde de woordvoerder van de Nederlandse schaatsbond dat de mannen wel werden afgevaardigd naar de Olympische Spelen en de vrouwen niet", sprak ze eerder al in Dromen van Goud.

Timmer noemde het destijds ook 'een mokerslag'. "Daarna dacht ik: ik moet gewoon voorin zitten, dan kunnen ze niet om me heen. Het heeft me ook een drive gegeven", vertelt ze nu. "Dat is altijd zo geweest. Behalve Vancouver, toen heb ik die kans niet gehad."

Tweede OKT

Timmer wilde nog één keer schitteren op de Winterspelen, maar in het najaar van 2009 ging het vreselijk mis. Bij een World Cup in Heerenveen was Timmer slachtoffer van een afgrijselijke val. De Chinese Yu Jing ging onderuit en de Nederlandse kon haar niet meer ontwijken. Timmer liep enorme schade op: een gebroken been, verbrijzelde hielbeen en gebroken sprongbeen.

Ze kon vanzelfsprekend niet meedoen aan het olympisch kwalificatietoernooi. Door haar beschermde status kwam er een tweede OKT. "Was nog niet eens zo heel slecht met een gebroken been", blikt ze terug. Een seconde te kort (op de 500 meter, red.) en anderhalf op de 1000. Dus als ik twee à drie weken verder was, was ik nog verder gekomen hoor", denkt ze. "Op de een of andere manier als het zou en moest gebeuren, dan ging er bij mij iets in mijn kop om."

Oergevoel komt alleen los bij de allerbesten

Timmer weet uit eigen ervaring dat niet iedereen dat heeft. Ze was immers een tijdlang schaatscoach. "Ik heb dat bij Joep Wennemars gezien, vorig jaar." Daarmee verwijst ze naar diens plotselinge wereldtitel. "Maar ook daarvoor, hij moest en zou zich plaatsen. Ineens steeg hij boven zichzelf uit. Dat kan niet iedereen. Ik vond dat heel opvallend."

"Het is zó cruciaal", gaat Timmer verder. "Je moet boven jezelf uitstijgen, je hebt dat nog nooit zo gedaan. Gerard van Velde heeft dat gedaan in Salt Lake City", weet ze nog. "Die zag die tijden gezien. Erben (Wennemars, red.) had een goede tijd neergezet. Hij had zoiets van: ik ga niet verliezen van Erben. Dat is een oergevoel wat vrijkomt, daardoor heeft hij dingen gedaan waar hij nooit vanaf wist. Dat gaat bij een aantal sporters gebeuren op het OKT en de Olympische Spelen", verwacht ze.

