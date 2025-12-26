Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor de schaatsers begint vrijdag en daarmee worden op tweede kerstdag al de eerste afstanden verreden. Kerst bij de familie zit er dan ook niet in voor de meesten en daarom maken Pien Hersman en Joy Beune van de nood een deugd en doen ze een dansje.

Tijdens het OKT worden de tickets verdeeld voor de Olympische Winterspelen die in februari 2026 worden gehouden in Cortina d'Ampezzo. Op alle afstanden zijn er een bepaald aantal tickets te verdelen voor de Nederlandse deelnemers die in het Friese Thialf van start gaan. Het OKT wordt verreden tussen Kerstmis en oud en nieuw en in het nieuwe jaar is dus bekend wie er namens Nederland naar de Olympische Spelen gaan op de schaatsonderdelen.

Om zich optimaal voor te bereiden zitten de meeste schaatsers die niet in de buurt van Thialf wonen in een atletenhotel in het Friese Wolvega. Zo ook Joy Beune en Pien Hersman. De twee topschaatssters vieren dit jaar geen kerst bij de familie, maar bereiden zich in het hotel voor op het OKT. Om de saaie kerst dit jaar nog een beetje op te fleuren, besloten de vriendinnen om een leuk dansje te doen voor al Hersman haar volgers op TikTok.

Hersman en Beune

Beune is op de middel- en langere afstanden een van de grote kanshebbers op een ticket voor de Olympische Spelen. Op de 1500 meter en 3000 meter lijkt de vriendin van Kjeld Nuis dit seizoen vooralsnog onverslaanbaar en ook op het OKT zal ze op deze afstanden van start gaan. Mocht Beune een ticket weten te bemachtigen op deze afstanden, dan reist ze ook gelijk als grote favoriete voor de medailles af naar Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Hersman is de dochter van oud-schaatser Martin Hersman en de vriendin van toptennisser Jesper de Jong. Zij zal zondag op de 500 meter van start gaan tijdens het OKT in Thialf. Op die afstand verschijnen 21 vrouwen aan de start. Femke Kok lijkt een absolute favoriet daar. Zij won elke 500 meter waar ze dit seizoen aan meedeed.

