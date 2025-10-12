De topschaatsers hopen later dit jaar pas te pieken als de startbewijzen voor de Olympische Winterspelen verdeeld worden, maar Joy Beune heeft bij haar eerste optreden in het belangrijke schaatsjaar direct laten zien dat het met de vorm wel goed zit. De vijfvoudig wereldkampioene zette zaterdag in Heerenveen een razendsnelle tijd neer.

Beune kwam in maart voor de laatste keer in actie tijdens de WK afstanden en daar pakte ze drie gouden medailles. Op de 1500 meter, 3000 meter en de ploegenachtervolging werd ze wereldkampioene. Ze bracht daarmee haar totaal op vijf wereldtitels, want een jaar eerder was ze al de beste op de 5000 meter en de ploegenachtervolging.

De topschaatsster van Team IKO-X2O breidde de afgelopen jaren haar prijzenkast in rap tempo uit en ze hoopt daar in februari 2026 ook olympisch eremetaal aan toe te gaan voegen. Beune zal in eerste instantie echter bezig zijn om zich bij het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) te plaatsen voor de Spelen, want dat lukte haar eerder in haar carrière nog niet.

Beune maakt indruk

Het zijn dus belangrijke maanden voor Beune. Bij een trainingswedstrijd in Thialf liet ze zaterdag zien dat ze zo scherp als een mes aan het seizoen begint. Beune reed daar een 3000 meter en kwam tot een tijd van 4.01,81 en daarmee was ze maar net iets langzamer dan haar winnende tijd op de WK afstanden van een half jaar geleden.

Bij de wereldkampioenschappen eindigde veteraan Martina Sablikova als tweede met een achterstand van 0,18 seconden en ook zij kwam zaterdag voor de eerste keer dit seizoen in actie. De 38-jarige Tsjechische reed een internationale trainingswedstrijd in het Duitse Inzell en hoewel ze daar de snelste tijd neerzette, is er wel nog werk aan de winkel. Ze was namelijk ruim vier seconden langzamer dan Beune.

NK afstanden

Voor de Nederlandse schaatsers begint het seizoen bijna. Van 31 oktober tot en met 2 november worden in Thialf de NK afstanden gehouden. Dat is normaal de belangrijkste nationale wedstrijd, maar in een olympisch seizoen is alles net even anders. De focus ligt namelijk vooral op het Olympisch Kwalificatietoernooi in december. Daar zijn tickets voor de Winterspelen van Milaan te verdienen. Wie olympisch kampioen wil worden, moet bij het OKT dus in topvorm zijn.